Argenta tankt half miljard bij met obligaties

De spaarbank heeft 500 miljoen euro aan obligaties geplaatst bij institutionele beleggers. Het is al de tweede dergelijke uitgifte dit jaar.

Met een coupon van 1 procent kon Argenta institutionele beleggers in de Benelux en een reeks andere Europese landen overtuigen om 500 miljoen euro te lenen op 6 jaar. De senior obligatie werd geplaatst aan een uitgifteprijs van 99,43 procent, wat de investeerders een rendement van 1,12 procent oplevert.

De operatie heeft geen specifiek doel. De obligatie is voor Argenta een alternatieve vorm van financiering naast het ophalen van spaargeld. Tegelijk wordt de kapitaalstructuur versterkt, want de uitgifte komt in aanmerking als bail-inbaar vreemd vermogen. Dat betekent dat het geld kan gebruikt worden als de bank omvalt.