Argenta wil af van cashbergen bij bedrijfsklanten

Bedrijven en verenigingen die bij Argenta meer dan een half miljoen euro op de Pro-plusrekening of een betaalrekening hebben staan, moeten daar vanaf oktober een negatieve rente van 0,4 procent op betalen. De Pro-plusrekening is een niet-gereglementeerde rekening waaraan tot nu een intrestvoet van 0 procent gekoppeld was. Volgens Spaargids.be laat Argenta ook niet meer toe dat bedrijven of verenigingen meer dan 1 rekening openen om de strafrente te omzeilen.