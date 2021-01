Argenta wil half miljard lenen met hypotheken als onderpand

Argenta heeft enkele zakenbanken aangesteld om digitale ontmoetingen met kandidaat-investeerders op poten te zetten. Met de eerste benchmarkuitgifte wil Argenta een half miljard euro ophalen bij institutionele investeerders. 'Een finale beslissing over de voorwaarden wordt later genomen', klinkt het.

Covered bonds of pandbrieven zijn - zoals de namen aangeven - schuldinstrumenten die gedekt zijn door een onderpand zoals hypotheekleningen of kredieten aan overheden. Dat geeft investeerders extra zekerheid als de uitgevende bank in gebreke blijft. De in pand gegeven leningen worden apart gehouden van het eigen vermogen en dienen alleen om de kopers van de pandbrieven terug te betalen.