Argenta wint bij groeiende beurs- en bouwhonger

De Antwerpse bank en verzekeraar beleefde een uitstekende eerste jaarhelft door een opvallend grote vraag naar woonkredieten en de groeiende interesse in beleggingsproducten. De impact van de overstromingen zal relatief beperkt blijven.

Net als de Belgische grootbanken die de voorbije weken met sterke halfjaarcijfers uitpakten, blijkt ook Argenta de coronablues met gemak van zich af te hebben geschud.

De Antwerpse financiële groep boekte over de eerste zes maanden van het jaar een nettowinst van 143 miljoen euro. Dat is ruim de helft meer dan de 94 miljoen euro over dezelfde periode vorig jaar.

143 miljoen Argenta boekte in de eerste jaarhelft een nettowinst van 143 miljoen euro.

Zoals zowat overal in de sector blijven nochtans ook bij Argenta de inkomsten onder druk door de historisch lage rentestanden. Maar de bank kon die lagere rente-inkomsten compenseren dankzij een groeiende vraag naar woonkredieten. In België verstrekte de bank 2,5 miljard euro aan woonkredieten, een record. In Nederland ging het om 1,7 miljard euro.

Vanwege de coronacrisis zette Argenta in de eerste helft van vorig jaar 15 miljoen euro opzij om eventuele verliezen op niet of te laat terugbetaalde kredieten op te vangen. Bij de presentatie van de jaarcijfers in april herhaalde topman Marc Lauwers dat de impact van de pandemie beperkt was omdat Argenta focust op gezinnen en niet op kredietverlening aan bedrijven. Nu de coronacrisis minder acuut is geworden, zijn de al beperkte risico's op eventuele kredietverliezen nog meer teruggezakt, leren de halfjaarcijfers.

Uitzonderlijke meevaller

Tegelijk krijgt Argenta zijn klanten steeds meer aan het beleggen. Dat is belangrijk, want daardoor wordt de bank voor haar inkomsten steeds minder afhankelijk van rentegevoelige producten.

Het bedrag aan vermogens onder beheer was vorig jaar al flink gestegen, en die trend zette door in de eerste jaarhelft: eind juni had Argenta 11,1 miljard euro aan beleggingsproducten onder beheer. De commissies en andere beheerskosten die het daarvoor aanrekent, vertegenwoordigen met 15 procent ook een steeds groter deel van de totale inkomsten.

Argenta's verzekeringspoot boekte in de eerste jaarhelft een 58 procent hogere nettowinst van 49 miljoen euro. Die opmerkelijke winstsprong blijkt voor een flink stuk te danken aan een uitzonderlijke meevaller van 12 miljoen euro aan vrijgekomen reserves in de schadeverzekeringstak die de groep weer in de boeken kon nemen.