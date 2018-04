Argenta ziet commercieel directeur vertrekken

Met het vertrek van Coppens ziet Argenta de hoogst geplaatste vrouw binnen het directiecomité van de bank opstappen. Coppens werkte negen jaar bij Argenta en was er onder andere directeur Marketing & Communicatie en operationeel directeur. Sinds 2016 was ze commercieel directeur voor de Antwerpse groep. In die functie was ze verantwoordelijk voor het kantoornetwerk van de bank.

In een interne mededeling verwijst Coppens opvallend naar de digitale strategie van de bank als reden voor haar vertrek. 'Ik deel de visie van het management om de digitale dienstverlening uit te breiden in combinatie met professionele adviesverlening op maat van de klant door onze kantoren', zegt Coppens daarover in een interne mededeling. 'Over de concrete invulling hiervan verschillen we echter van mening. Daarom scheiden onze wegen.'