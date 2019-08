Argenta ziet winst zakken door hogere IT-kosten

De Antwerpse spaarbank zag haar winst in de eerste jaarhelft met een derde zakken naar 47 miljoen euro. De bank profiteert van hogere marges op woonleningen, maar zag de kosten fors oplopen door investeringen in digitale diensten.

Argenta heeft in de eerste jaarhelft 2,5 miljard euro nieuwe hypothecaire kredieten toegekend (+13%). Opmerkelijk is dat de bank de zaken in België en Nederland totaal anders aanpakt. In ons land zakte de kredietverstrekking aan de gezinnen met 9 procent, terwijl bij onze zuiderburen 56 procent meer woonleningen werden toegekend. Ook in de tweede jaarhelft van vorig jaar was Argenta in Nederland veel actiever.

Volgens de Antwerpse groep is er druk op de prijs van nieuwe kredieten. Maar de totale portefeuille in woonleningen vertoont wel en serieuze verbetering. De brutomarge steeg met 51 basispunten naar 1,59 procent, het hoogste halfjaarcijfer in drie jaar.

De spaarbank zag de totale rente-inkomsten met 2 procent zakken tot 259 miljoen euro. Maar als daar de aanpassing van hefboomcontracten wordt uitgefilterd, gaat het om een stijging van 4 procent. Argenta zegt dat de rentemarge verbetert doordat een aantal termijnproducten met een relatief hoge rente aflopen.

Kosten

Ook in de eerste jaarhelft liepen de kosten fors op door extra investeringen in IT-platformen en digitale diensten. De operationele kosten stegen met 17 procent. Ook vorig jaar moest de Antwerpse bank meer investeren in IT om de digitale achterstand weg te werken.

Daardoor ziet Argenta, dat traditioneel bekendstaat als een kostenkampioen, de verhouding tussen de kosten en de inkomsten voort verslechteren. In de eerste jaarhelft moest het bedrijf 75 euro uitgeven om 100 euro te kunnen verdienen. Als er rekening wordt gehouden met eenmalige elementen en de banktaksen er worden uitgefilterd is dat 69 procent. In 2018 bedroeg die gefilterde kosten-inkomstenratio nog 51,8 procent.

In de activiteit verzekeren, waar Argenta eerder dit jaar naast de overname van Fidea greep, groeide de halfjaarwinst van 28 naar 29 miljoen euro. Dankzij de bijdrage van de verzekeringsactiviteiten zakte de totale groepswinst met 18 procent naar 77 miljoen euro in de eerste jaarhelft.

Onbeschaamd

Marc Lauwers, de CEO van Argenta, zegt dat de resultaten aantonen dat er plaats is voor een bank-verzekeraar als Argenta die 'tegen de stroom ingaat en onbeschaamd traditioneel blijft bankieren'.