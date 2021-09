'Automatenplan grootbanken is problematisch'

Parlementsleden van meerderheid en oppositie reageren ongerust op het plan. 'Dat kan niet garanderen dat elke Belg vlot toegang heeft tot een bankautomaat. Dat is problematisch', beaamt Dermagne. 'Het is tijd dat banken hun engagementen, de wetten en hun klanten respecteren.'

KBC

Dermagne viseerde ook specifiek KBC omdat dat kosten zou aanrekenen voor geldafhalingen bij het Batopin-net: 'Dat is strijdig met het charter van de universele bankdienst en met het gentlemen's agreement over de 24 gratis afhalingen.' Bij KBC wordt echter benadrukt dat geldafhalingen bij Batopin enkel betalend zijn bij de KBC Basisrekening. Dat is een andere rekening dan de wettelijke basisbankdienst of de nieuwe universele bankdienst. Daar zijn wel nog gratis afhalingen mogelijk, net als bij de betalende KBC Plusrekening.