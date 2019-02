BBTK vreest fors banenverlies bij BNP Paribas Fortis

Directie en vakbonden van BNP Paribas Fortis voeren al maanden gesprekken over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bij de grootste bank van het land. Die lopen al een tijd behoorlijk stroef. De vorige cao, die het personeel van de bank twee jaar waarborg bood tegen een grote ontslagronde, liep eind 2018 af. De vakbonden willen die tewerkstellingsgarantie verlengen. Maar in ruil daarvoor formuleerde de directie van BNP Paribas Fortis wel voorwaarden.

Cao getekend

'Een formule voor vervroegd vertrek via de ondertekening van de nieuwe cao zou voor 800 van de 1.000 betrokken personen een oplossing kunnen zijn. Maar dit veronderstelt evenwel dat de BBTK ermee instemt om ook de cao over de verlenging van de arbeidstijd te ondertekenen', vertaalt Cappoen de 'gewetenskwestie' van de socialistische vakbond.

De socialistische vakbond pikte het niet dat de twee dossiers worden gekoppeld. Maar komt daar op terug en ondertekent uiteindelijk de cao's over tewerkstellingsgarantie en arbeidstijdverlenging. 'Het was kiezen tussen de pest en de cholera. Een moeilijke beslissing, ingegeven door het feit dat 1.000 banen in de weegschaal liggen en dat het onze taak is om de juiste keuzes te maken om sociale drama's zo veel mogelijk te voorkomen', luidt het bij de socialistische vakbond.