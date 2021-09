BNP Paribas Fortis biedt bedrijven groene consulting

Het consultancybureau Climact uit Louvain-la-Neuve staat bedrijven al 14 jaar bij met advies over hoe ze hun CO2-uitstoot kunnen verlagen.

Onder meer Unilever, Colruyt en Luminus staan op de klantenlijst. Ook de spoorwegbeheerder Infrabel of het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen kloppen bij Climact aan voor strategisch en juridisch advies. Sinds de Europese Commissie afgelopen zomer haar plannen bekendmaakte om Europa tegen 2050 volledig klimaatneutraal te maken is het belang van zulke consultancydiensten alleen maar toegenomen.

Klimaatstresstest

BNP Paribas Fortis-topman Max Jadot heeft eerder al gewaarschuwd dat ondernemers in de toekomst steeds gedetailleerder zullen moeten uitleggen wat ze doen om hun klimaatrisico's in te dijken wanneer ze met hun bankier praten. Op lange termijn bestaat de kans dat wie geen afdoend antwoord kan geven op die vragen niet langer in aanmerking komt voor een krediet.