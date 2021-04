BNP Paribas Fortis en Beobank gaan samen woningen bewaken

BNP Paribas Fortis en Beobank zullen samen woningen van Belgische klanten beveiligen en bewaken vanop afstand. De Franse moedergroepen van beide banken hebben daarover een akkoord gesloten.

Een deal tussen twee grote Franse banken heeft ook gevolgen voor Belgische klanten. Crédit Mutuel en BNP Paribas onderhandelen voor een partnerschap in telebewaking. Ze voegen daarvoor hun filialen die actief zijn in inbraakbeveiliging samen. Euro Protection Surveillance (EPS) van Crédit Mutuel zal het kleinere Protection 24 van BNP Paribas overnemen. BNP Paribas krijgt een minderheidsbelang in de marktleider EPS, goed voor bijna 600.000 abonnees.

586.000 Abonnees Het telebewakingsbedrijf EPS telt in Frankrijk en België bijna 600.000 abonnees.

BNP Paribas en Crédit Mutuel bieden aan hun Franse klanten bewakingsdiensten aan via een abonnementsformule. In ruil voor een maandelijks bedrag krijgen klanten bewegingsdetectoren en een monitoringdienst op afstand. Ook is er een optie om een bewakingsagent in te schakelen. Het systeem kan worden uitgebreid naar brandbeveiliging met rookmelders.

Het akkoord slaat ook op de Belgische markt, waar BNP Paribas Fortis de dienst zal verdelen. De Crédit Mutuel-dochters Beobank en Partners Verzekeringen promoten de telebewakingsdienst van EPS al een tijd aan hun Belgische klanten onder Beobank Home Secure en Homiris. Voor de bewakingsdienst wordt een beroep gedaan op G4S.

Diversifiëren

Financiële groepen kijken naar telebewaking om hun aanbod te diversifiëren nu de klassieke rente-inkomsten door de lage marktrentes onder druk staan. Banken bieden al vastgoeddiensten aan, zoals woningkredieten en brand- en diefstalverzekeringen. Bescherming tegen brand en diefstal sluit daarbij aan. Dat moet niet alleen het aanbod uitbreiden, maar ook nieuwe recurrente inkomsten opleveren in een groeimarkt.

Beobank en BNP Paribas Fortis zijn niet de enige spelers die inzetten op aanvullende diensten, ook wel beyond banking genoemd. Meerdere banken en verzekeraars zoeken nieuwe rollen op in domeinen als wonen, mobiliteit en gezondheid.