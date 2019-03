BNP Paribas Fortis gaat 4 op de 10 kantoren sluiten

BNP Paribas Fortis deed deze aankondiging in het kader van zijn jaarcijfers en lichtte deze ochtend ook de vakbonden in tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

De grootste bank van het land zet verder het mes in zijn retailnetwerk. Eind vorig jaar kondigde BNP Paribas Fortis al aan dat het dit jaar 62 agentschappen zou sluiten door fusies omdat klanten minder langskomen dankzij het succes van digitale diensten.

97 procent van de Belgen kan binnen de 10 à 15 minuten in een van onze kantoren terecht.

Het netwerk van BNP Paribas Fortis zal daardoor zakken van 678 kantoren begin dit jaar naar 411 eind 2021. Welke agentschappen precies zullen verdwijnen is niet duidelijk.

De bank wijst er op dat er nog voldoende kantoren overblijven om de klanten te bedienen. ‘97 procent van de Belgen kan binnen de 10 à 15 minuten in een van onze kantoren terecht’, klinkt het in een mededeling. ‘Het kantorennet blijft een van de grootste fysieke netwerken van alle sectoren in België’.