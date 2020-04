BNP Paribas Fortis haakt af als sponsor Anderlecht

Na bijna veertig jaar is BNP Paribas Fortis op weg om zijn sponsorcontract met voetbalploeg RSC Anderlecht stop te zetten. Als vervanger wordt staatsbank Belfius genoemd, die nu al de jeugdwerking van Anderlecht sponsort.

Nadat Proximus vorige week al besloot een punt te zetten achter zijn sponsorcontract met Paars-Wit, ziet Anderlecht weldra allicht nog een andere historische partner van formaat vertrekken. Bankgroep BNP Paribas Fortis en het management van Anderlecht zijn volop aan het praten om vervroegd een punt te zetten achter hun sponsorcontract.

BNP Paribas Fortis had zijn sponsoringdeal met Anderlecht vorig jaar nochtans verlengd tot 2021. Maar de bank wil dat nu dus eerder stopzetten.'Onze aanwezigheid op de shirt van de belangrijkste ploeg van het land was belangrijk voor onze naambekendheid. Maar intussen kent iedereen de merknaam BNP Paribas Fortis wel', valt te horen in de wandelgangen.

De groep zou in haar sponsoringactiviteiten voortaan ook minder de nadruk willen leggen op sport, klinkt het. De bank zelf blijft karig met commentaar. 'We hebben hier geen nieuws over te melden.'

'De G van gueuze'

De exit van BNP Paribas Fortis bij Anderlecht zou hoedanook historisch zijn. De bank geldt al 39 jaar als hoofdsponsor van Paars-Wit. Eerst als de Generale Bank - supporters dachten aanvankelijk dat de 'G' op de shirts het nieuwe logo was van Belle-Vue gueuzebier- daarna als Fortis en ten slotte als BNP Paribas Fortis.

Omdat een sponsordeal van bijna 40 jaar uitzonderlijk is en de 'scheiding' in goede verstandhouding zou gebeuren, lagen er zelfs plannen op tafel voor een gala-wedstrijd waarbij de Anderlecht-spelers klassieke shirts uit de vorige seizoenen zouden draaien. Maar door de coronacrisis zijn die plannen in het water gevallen.

Belfius in beeld

Rest de vraag wie in het gat wil springen dat BNP Paribas Fortis achterlaat. De krant Le Soir herhaalde dat Belfius interesse zou hebben om hoofdsponsor te worden. De staatsbank kreeg vorig jaar alvast een voet tussen de deur door sponsor van de jeugd van Anderlecht te worden. Belfius sponsort trouwens ook de jeugdwerking van Club Brugge en Charleroi.