BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen

BNP Paribas Fortis, de grootste bank van ons land, is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is aan het licht gekomen tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi. Die was cliënt bij de bank.

De Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België besluit dat het systeem dat BNPP Fortis gebruikte om verdachte geldstromen met belastingparadijzen én met hoogrisicolanden te detecteren ‘is tekortgeschoten en ineffectief is gebleven’.

Voor transacties met belastingparadijzen gingen bij de bank pas alarmbellen rinkelen als over een periode van zeven dagen meer dan 750.000 euro werd overgeschreven. Zelfs voor hoogrisicolanden, zoals Libië en China, gebeurde dat pas vanaf 375.000 euro per zeven dagen. Die drempels, die jarenlang zijn gebruikt voor rekeningen van ‘professionelen en kleine ondernemingen’, waren volgens de Sanctiecommissie veel te hoog. Veel te veel geldstromen zijn onder de radar gebleven.

In het geval van de neef van Khadaffi zijn nog tal van andere tekortkomingen vastgesteld.

Neef Khadaffi

Een van Khadaffi’s neven, de schatrijke Ahmid Abdussalam, kwam op de radar nadat er een wereldwijde klopjacht was gestart op de rijkdom en de entourage van Muammar Khadaffi, de flamboyante Libische leider die in augustus 2011 werd doodgeschoten in Sirte, nabij zijn geboorteplaats.

In februari 2012 zette de Amerikaanse overheid de 46-jarige Abdussalam, die tientallen aliassen had, op haar sanctielijst, omdat hij een van Khadaffi’s zonen financierde en nog in oktober 2011 wapens en militair materiaal voor het regime regelde.

Zo ontdekte onze antiwitwascel dat Khadaffi’s neef in België een zichtrekening had bij BNP Paribas Fortis. Die rekening was geopend in september 2005 en bestond nog steeds. Er was kort voor de val van het regime, in augustus 2011, nog een klein bedrag van 50.000 euro op gestort vanuit het belastingparadijs Dubai.

Verder onderzoek onthulde linken met nog andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis. Een kompaan van Khadaffi’s neef had al sinds 1982 meerdere rekeningen geopend bij de grootste bank van ons land.

Kogelvrije vesten

1.000 vesten Via een van de verdachte rekeningen bij BNPP Fortis zijn zelfs meer dan duizend kogelvrije vesten bij een bedrijf in China aangekocht.

Op een zichtrekening en een professionele rekening van de man was tussen januari 2010 en april 2012 1,11 miljoen euro gestort. Het gros, ruim 782.000 euro, was in vijf schijven overgeschreven vanuit Dubai.

Bijna een kwart miljoen euro was op de rekeningen gestort in opdracht van Khadaffi’s neef. En de storting van de resterende 100.000 euro bleek te maken te hebben met de aankoop van 1.020 kogelvrije vesten. Tegelijk was vanop de rekeningen 83.000 euro overgeschreven naar de Chinese leverancier van de kogelvrije vesten. En er was 797.000 euro doorgestort naar een firma in Dubai.

Brief Nationale Bank

De antiwitwascel bezorgde de info niet alleen aan het gerecht. In december 2014 vertrok een brief naar de Nationale Bank van België. Want BNP Paribas Fortis had de verdachte transacties niet aangegeven en zelfs geen scherpere controles uitgevoerd, ondanks haar verplichtingen in de strijd tegen het witwassen. Ook het directiecomité van de Nationale Bank zag dat het fout zat en vroeg de auditeur de feiten te onderzoeken. Dat nam bijna drie jaar in beslag. De auditeur vond de ene inbreuk na de andere.

De bank wist nochtans dat ze te maken had met de neef van Khadaffi. Maar ze stelde geen enkele vraag toen de Libiër in 2005 een rekening wilde openen. Wat waren zijn activiteiten? Waarvoor zou hij de rekening gebruiken? Van welke zakenpartners zou hij geld krijgen? En waarom had de Libiër, die in Tripoli woonde, een rekening in België nodig? De bank vroeg er nooit naar. Ook de handlanger van Khadaffi’s neef, die eveneens een professionele rekening mocht openen, kreeg geen dergelijke vragen.

In 2010 kregen de mannen zelfs volledig carte blanche bij de bank. Dat jaar is BNP Paribas Fortis zijn cliënteel een risicoprofiel beginnen toekennen. De bestaande cliënten kregen een standaardrisicoprofiel: ‘medium by default’.

Zo kreeg de neef van Khadaffi hetzelfde standaardrisicoprofiel als andere modale klanten. Er werd geen rekening gehouden met het advies dat de antiwitwasafdeling van de bank al in 2005 had geformuleerd om waakzaam te zijn. Khadaffi’s neef mocht zelfs transacties doen terwijl zijn gekopieerde paspoort al sinds december 2008 was vervallen.

Risicoland

Ook na 2011, toen de Europese Raad beperkende maatregelen tegen personen en entiteiten in Libië vroeg, vond de bank het niet nodig de cliëntengegevens van Khadaffi’s neef eens te controleren. Terwijl de bank al sinds 2010 Libië als een risicoland bestempelde.

Pas op 27 februari 2012, zo’n twee weken nadat de VS sancties tegen de man hadden afgekondigd, vroeg de antiwitwasafdeling van BNPP Fortis zijn rekening te sluiten. Maar ook dat gebeurde niet. De auditeur van de Nationale Bank stelde ruim vier jaar later vast dat de rekening nog altijd actief was.

Zelfs de grotere geldsommen die via de andere rekeningen vloeiden, deden geen alarmbellen rinkelen. Ook al vloeide dat geld van en naar een belastingparadijs als Dubai en een risicoland als China. De bankbedienden stelden geen vragen. Ze hielpen zelfs bij de overschrijvingen.

Lage drempels

De auditeur van de Nationale Bank ontdekte waarom de bank zo laks was. Voor de rekeningen van ‘professionelen en kleine ondernemingen’ golden bij BNP paribas Fortis veel te hoge drempels om verdachte, internationale transacties te detecteren. Voor verrichtingen met belastingparadijzen ging pas een alarm af als over een periode van zeven dagen 750.000 euro of meer werd overgeschreven. Zelfs voor ‘hoogrisicolanden’ zoals Libië gebeurde dat pas vanaf 375.000 euro, ook per zeven dagen.

Daar komt in dit geval nog bij dat één van de overschrijvingen duidelijk zéér gevoelig was. Het ging om de aankoop van 1.020 kogelvrije vesten. De bankbedienden regelden zelfs een documentair krediet voor die aankoop. Nooit stelden ze vragen, hoewel de handlanger van Khadaffi officieel in tweedehands-wagens handelde, op zich al een risicovolle sector voor een bank.

De auditeur merkte op dat een ‘eenvoudige opzoeking op het internet had volstaan om vast te stellen dat de Chinese vennootschap vooral kogelvrije uitrustingen verkoopt’.





De aankoop van de kogelvrije vesten gebeurde dan ook nog eens bij een firma in China. Dat is niet alleen een hoogrisicoland. Het beleid van BNP Paribas Fortis was daarover duidelijk: met China mochten geen transacties gebeuren die te maken hadden met bewapening. De auditeur merkte op dat een ‘eenvoudige opzoeking op het internet had volstaan om vast te stellen dat de Chinese vennootschap vooral kogelvrije uitrustingen verkoopt’. De uitleg bij de bank luidde dat alleen wordt gekeken naar het land waaraan wordt geleverd. In dit geval was dat België.

Maar wat dan met de duidelijke linken naar Libië? Achteraf heeft het controlesysteem van de bank door de link met Tripoli wel enkele alarmen doen afgaan. Maar opnieuw zonder gevolg. De antiwitwasafdeling van de bank negeerde de alarmen en bestempelde ze als ‘vals positief’, ook al gaf ze daar geen inhoudelijke reden voor.

Op 23 april 2012, na de sancties van de Amerikaanse overheid, besloot de antiwitwasafdeling dat ook deze professionele rekening gesloten moest worden. Maar dat gebeurde niet. Er was geen formele procedure om na te gaan of de aanbevelingen van de antiwitwasafdeling effectief werden opgevolgd. Sinds het onderzoek heeft BNP Paribas Fortis zijn werkprocessen aangepast en verbeterd.

Lage boetes

Het valt op hoe weinig boete BNP Paribas Fortis moet betalen in vergelijking met soortgelijke zaken in het buitenland. Het directiecomité van de Nationale Bank had 550.000 euro boete gevraagd, gelet op ‘de aard, de duur en de ernst van de vastgestelde inbreuken’. Maar de onafhankelijke Sanctiecommissie hield het op 300.000 euro. Sinds vorig jaar kan een bank een boete krijgen tot 10 procent van haar omzet. Voor BNPP Fortis golden nog de vorige boetetarieven tot 1,25 miljoen euro.

De Sanctiecommissie van de Nationale Bank besluit dat het monitoringsysteem van BNPP Fortis is ‘tekortgeschoten en ineffectief is gebleven’.