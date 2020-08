BNP Paribas Fortis kan coronastorm goed doorstaan

Terwijl sectorgenoten de winst zwaar zien terugvallen blijft de impact van de pandemie op de winst van BNP Paribas Fortis beperkt. De grootste Belgische bank boekt minder kredietprovisies.

De Franse moedergroep BNP Paribas had vorige maand al een vluchtige inkijk gegeven in de boeken van de Belgische retailtak van BNP Paribas Fortis. Uit die cijfers bleek dat de winst voor belastingen met 29 procent was gezakt. Maar de volledige groep BNP Paribas Fortis, die ook de leasingmaatschappij Arval, het Luxemburgse BGL en de Turkse bank TEB onder zijn vleugels heeft, kon iets beter standhouden. De groepswinst zakte met 23 procent tot 804 miljoen euro.

Schermvullende weergave Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis ©Wouter Van Vooren

Vorig jaar werd de winst gekleurd door een meerwaarde van ruim 150 miljoen euro door de verkoop van de Duitse Von Essen Bank. Wordt dat effect uit de cijfers gefilterd, dan gaat het om een winstdaling met slechts 15 procent. 'In omstandigheden die een jaar geleden nagenoeg ondenkbaar waren, is de bank volledig operationeel gebleven en zijn we financiering blijven verstrekken', zegt CEO Max Jadot in een persbericht.

Deposito's

BNP Paribas Fortis zag de deposito’s met 4 procent groeien tot 136 miljard euro. De bank kon daarmee ook de kredietverlening opkrikken in coronatijden. Er werden voor 4,7 miljard euro nieuwe kredieten toegekend. De rente-inkomsten, die lijden onder de dalende rente, bleven daardoor redelijk stabiel.

De bank kon ook de kosten onder controle houden dankzij eerdere programma's voor de afbouw van personeel en de sluiting van bankkantoren. De brutobedrijfswinst zelf steeg 4 procent tot 1,56 miljard euro.

Het effect van de coronacrisis is bij banken vooral te zien in de extra provisies die ze aanleggen voor kredietverliezen. Deze risicokosten stegen bij BNP Paribas Fortis met 131 miljoen euro tot 360 miljoen euro, onder meer door één specifiek bedrijfsdossier. Het is bekend dat de bank ook in de klappen deelde bij de ondergang van retailgroep FNG.