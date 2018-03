'BNP Paribas Fortis kan het met 150 à 250 kantoren doen'

Als het van topmanager Michael Anseeuw van BNP Paribas Fortis zou afhangen, kan de grootste bank van het land het in 2025 stellen met slechts 150 tot 250 kantoren. 'Maar er is geen plan om dat ook echt te doen', zegt de bank.

De digitalisering in de banksector zet zich stevig door en dat heeft behoorlijk wat gevolgen voor het aantal bakstenen agentschappen in de sector. Michael Anseeuw, de manager retailbankieren van BNP Paribas Fortis, zegt zelfs dat de grootste bank van het land 'in de ideale wereld' in 2025 genoeg heeft aan slechts 150 tot 250 kantoren, tegen bijna 750 begin dit jaar.

'Als men me vraagt hoe ik ons netwerk zie in 2025, dan antwoord ik: in de ideale wereld, zie ik er een met 150 tot 250 contactpunten', aldus Anseeuw. De redactie vernam dat hij die visie in december tijdens een intern seminarie met de vakbonden naar voren schoof.

In een toelichting haast hij zich echter om te zeggen dat hij het voor alle duidelijkheid niet heeft over een vastgelegde doelstelling. 'Er ligt geen dergelijk plan op tafel en het is trouwens onmogelijk te doen: de evolutie van een netwerk hangt af van factoren die je niet tien jaar van tevoren kan inschatten, zoals het gedrag van de klant of wat de concurrentie gaat doen. Het is eerder een reflectie die ik deel met degenen die me daar vragen over stellen.'

Wat vastligt is dat BNP Paribas Fortis het jaar startte met 748 agentschappen en eind dit jaar op 680 verkooppunten wil landen. Dat is een daling van 9 procent in een jaar tijd. Volgens de topbankier zullen de plannen voor 2019 pas in de tweede helft van het jaar worden vastgelegd. Na de zomer komt er een nieuwe onderhandelingsronde met de vakbonden.

Directe verkoop

Anseeuw zegt wel dat de grootste financiële instelling van het land sterk gaat inzetten op directe verkoop, via digitale kanalen dus. 'Eind 2018 mikken we op 35 procent van de verkoop via digitale kanalen en in 2020 moet dat 50 procent zijn. We willen het fysieke contact echter niet links laten liggen. Integendeel, we ontwikkelen een hybride model.'