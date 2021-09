BNP Paribas Fortis keert Parijs 1 miljard aan dividenden uit

Na een sterke jaarhelft stelt de grootste bank van België voor om haar Franse moeder een tussentijds dividend van 475 miljoen euro uit te keren. Zo kan dit jaar 1 miljard naar Parijs vloeien.

De dividendkwestie ligt gevoelig bij BNP Paribas Fortis. Toen de bank vorig jaar, in volle coronacrisis, haar Franse moedergroep BNP Paribas bijna 2 miljard euro aan dividenden wilde uitkeren, moest ze daar in extremis van afzien. Bij de Nationale Bank en de federale regering vond men het niet opportuun dat BNP Paribas Fortis in het midden van de pandemie miljarden naar Parijs doorsluisde.

Tegelijk drong de Europese Centrale Bank er bij financiële instellingen op aan dat ze hun cash zoveel mogelijk op zak hielden zolang de crisis aansleepte. Eind vorig jaar versoepelde Frankfurt haar houding op dat vlak wel – deze zomer besloot de ECB dat alle dividendbeperkingen vanaf 1 oktober worden opgeheven.

Inhaalrace

Sindsdien begon BNP Paribas Fortis aan een inhaalrace. Midden maart, bij de publicatie van de jaarcijfers, kondigde de bank aan dat ze de Franse moedergroep een dividend van 475 miljoen euro wilde uitkeren.

Nu, bij de bekendmaking van de cijfers over de eerste jaarhelft, zegt BNP Paribas Fortis dat het in het vierde kwartaal op de algemene aandeelhoudersvergadering van de groep zal voorstellen om nog een tussentijds dividend van 0,84 euro per aandeel uit te keren.

Dat komt in totaal neer op 475 miljoen euro, zodat Parijs dit jaar zicht krijgt op 950 miljoen euro aan dividenden uit België. Dat stemt overeen met ongeveer de helft van de nettowinst die de Belgische bankdochter boekte in 2019.

1,1 miljard BNP Paribas Fortis boekte in de eerste helft van dit jaar een nettowinst van 1,1 miljard euro, 42 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

BNP Paribas Fortis zit intussen weer op hetzelfde niveau van voor de coronacrisis, leren de halfjaarcijfers die de bank vrijdag publiceerde. In die cijfers zitten niet allen de resultaten verwerkt van de retail- en zakenbankpoot in ons land, maar ook die van leasingdochter Arval en van de Turkse dochter.

Sterke retailactiviteiten

De nettowinst over de eerste zes maanden van het jaar kwam uit op 1,1 miljard euro. Dat is 42 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar – toen BNP Paribas voorzieningen moest aanleggen voor corona en de implosie van kledingketen FNG – en nagenoeg evenveel als de nettowinst die de bank kon voorleggen over de eerste helft van 2019. Als uitzonderlijke factoren zoals de val van de Turkse lira en een eenmalige meevaller bij de vermogensbeheertak uit de cijfers worden gefilterd, bedroeg de winststijging 38 procent.