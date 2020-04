BNP Paribas Fortis keert geen dividend uit over 2019

BNP Paribas Fortis herroept zijn dividend over het boekjaar 2019. Dat besliste de raad van bestuur van de bank donderdagavond. In oktober kan de situatie evenwel herbekeken worden.

BNP Paribas Fortis kondigde midden maart aan dat het van plan was 1,9 miljard euro - 90 procent van zijn jaarwinst - als dividend uit te keren aan zijn Franse moedergroep. Dat dividend werd in vraag gesteld omdat de Europese Centrale Bank (ECB) de grootste banken van de eurozone aanbevolen heeft hun cash op zak te houden zolang de coronacrisis aanhoudt. Het is aangewezen om met het geld dat bedoeld was voor dividenden bedrijven en particulieren te ondersteunen en kapitaalbuffers te verstevigen, is de redenering.

De druk op BNP Paribas Fortis om de vinger op de knip te houden nam de jongste dagen enorm toe. Ook de advocaat Mischaël Modrikamen liet weer van zich horen. Hij eiste dat het dividend in beslag genomen zou worden.

De bestuurders van BNP Paribas Fortis beslisten uiteindelijk, met akkoord van BNP Paribas, het dividend over het boekjaar 2019 te herroepen. Maar de situatie kan 'herbekeken worden' in oktober van dit jaar.

Ook BNP Paribas zelf ziet af van de uitkering van een dividend. Dat is slecht nieuws voor de Belgische staat, met 7,7 procent de grootste aandeelhouder van de Franse groep. België had zicht op bijna 300 miljoen euro dividenden van BNP Paribas. Ook in Parijs kan de situatie vanaf oktober worden herbekeken.

Staatsbank

Ook bij Belfius viel donderdag een beslissing over het dividend. De staatsbank besliste het saldo van haar dividend niet uit te keren. Daardoor houdt ze 161 miljoen euro in kas. In de loop van 2019 keerde ze haar publieke aandeelhouder al 100 miljoen euro uit.

De bank was die piste al langer genegen en ook haar aandeelhouder liet al weten dat hij het niet aangewezen vond dat banken in deze coronatijden een dividend uitkeren. Voor een Belfius-dividend over 2020 staat de deur op een kier. 'In lijn met de aanbeveling van de ECB wordt elk voorstel voor en elke uitkering van een dividend over 2020 tot minstens 1 oktober uitgesteld.'

Eerder deze week zette KBC - dat in november al 400 miljoen als interim-dividend over 2019 uitkeerde - al de betaling van zijn slotdividend zeker tot oktober on hold. Daarmee hield de groep 1 miljard binnen de bank.