BNP Paribas Fortis maakt robotbeleggen mogelijk

De robots rukken op in beleggingsland. BNP Paribas Fortis lanceert wellicht nog dit jaar computergestuurd beleggen voor het grote publiek.

Algoritmes die uw beleggingsportefeuille samenstellen. Nu lijkt het misschien nog verre toekomstmuziek, maar binnenkort zou de robotadviseur de menselijkse beleggingsraadgever overbodig maken. Robotadviseurs stellen vrijwel automatisch portefeuilles samen, op basis van uw klantenprofiel en beleggingsvoorkeuren.

De menselijke beleggingsadviseur speelt hoogstens een bijrol. Volgens aanhangers is robotadvies goedkoper, sneller en onafhankelijker dan die traditionele bankadviseur. Steeds meer banken gaan ermee aan de slag, vaak in alliantie met een fintechspeler. Bij BNP Paribas Fortis (3,5 miljoen klanten) zijn de tests en voorbereidingen volop aan de gang voor een lancering die mogelijk nog dit jaar zal plaatsvinden, vernam De Tijd uit goede bron. De bank bevestigt robotadvies te bekijken, maar geeft geen verdere commentaar.

Volledig autonoom

De klanten zullen kunnen kiezen tussen een volledig autonoom parcours en een variant met begeleiding in het bankkantoor. In het autonome parcours krijgt de klant toegang tot een uitsluitend digitaal platform dat alle beleggingsbeslissingen in zijn plaats neemt, ‘discretionair beheer’ in bankiersjargon. In de hybride variant zit de menselijke adviseur aan de knoppen van de beleggingsrobot en wordt de klant door de bank begeleid bij zijn keuzes.

Hoe werkt robotadvies? Stap 1. De belegger geeft op het onlineplatform aan wat zijn objectief (zoals de aankoop van een auto of pensioenopbouw) is, op welke termijn hij dat wil bereiken en hoeveel hij wil beleggen. Bij de Duitse robotadviseur Scalable is de gemiddelde klant 44 jaar oud en is het gemiddelde bedrag 40.000 euro. Stap 2. Op basis van een vragenlijst wordt zijn beleggersprofiel bepaald, van defensief tot dynamisch. Klanteninformatie van de bank kan het profiel exacter maken. Stap 3. De klant kan enkele themavoorkeuren ingeven voor zijn portefeuille, bijvoorbeeld duurzaamheid. Stap 4. Een algoritme bepaalt op basis van alle input wat de ideale portefeuille is voor de klant. Stap 5. Het geld wordt in enkele trackers belegd. Dat zijn beursgenoteerde instrumenten die indexen of activa schaduwen. Het gebruik van trackers maakt het mogelijk de aangerekende beheerskosten voor de portefeuille laag te houden, zeggen de robotadviseurs. Stap 6. De klant kan, via smartphone of computer, de evolutie van zijn portfolio volgen. De meeste robotadviseurs voorzien ook een chatdienst voor dringende vragen.

Het doet denken aan de plannen van Bolero, het beleggingsplatform van KBC. Ook bij Bolero staat robotadvies hoog op de agenda als mogelijke toekomstige dienst. De particuliere klanten van KBC krijgen straks de keuze tussen drie beleggingsmogelijkheden: doe-het-zelf via Bolero, doe-het-samen met de KBC-adviseur of we-doen-het-voor-u via discretionair vermogensbeheer.

Naar de software hoeft BNP Paribas Fortis niet ver te zoeken. Zijn moedergroep BNP Paribas kondigde vorig najaar aan dat de vermogensbeheerpoot BNP Paribas Asset Management een meerderheidsbelang in de Belgische fintechspeler Gambit heeft genomen. De spin-off van de Luikse universiteit, vooral bekend van het platform Birdee, is gespecialiseerd in robotbeleggen en levert ook softwarediensten aan onder meer Keytrade Bank, Beobank, Bank Nagelmackers en AXA Bank.

Beter gebruik

Lars Machenil, de Belgische financieel directeur van BNP Paribas, gaf vorige week enkele hints over welke rol de robotadviesdienst van Gambit kan spelen in de Franse groep. Vooreerst ziet BNP Paribas robotbeleggen als een voorbeeld van innovatief bankieren waar nieuwe digitale zakenmodellen uit voortspruiten. Daarnaast wees Machenil erop dat diensten als Gambit leiden tot ‘een beter gebruik van de in de bank aanwezige data, ten voordele van de klanten én de commerciële prestaties’.

Ook bij ING staat robotbeleggen in de steigers. De Nederlandse groep kondigde recentelijk een alliantie aan met de robotadviseur Scalable Capital, vooralsnog alleen voor klanten in Duitsland. Bij succes volgt een uitbreiding naar de andere landen waar ING actief is.