BNP Paribas Fortis snoeit fors in spaarrentes

Op de Hello4You-rekening zakt de basisrente van 0,35 naar 0,01 procent. Die spaarrekening is bestemd voor 18- tot 27-jarigen. De getrouwheidspremie blijft 0,20 procent. Het maximumspaarbedrag is 6.000 euro per jaar. Op de Woonspaarrekening blijft de basisrente 0,01 procent, maar zakt de getrouwheidspremie van 0,45 naar 0,20 procent. De rekening is bestemd voor 18- tot 35-jarigen. Het maximumspaarbedrag is 6.000 euro per jaar.