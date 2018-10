ING en BNP Paribas Fortis trekken aantal tarieven op

ING België maakt zijn gratis Lion Account-zichtrekening vanaf Nieuwjaar betalend als die meer dan een gebruiker hebben. Ook BNP Paribas Fortis trekt een aantal tarieven op.

De tariefverhoging voor ING's Lion Account is alvast opmerkelijk, omdat de grootbank jarenlang fors promotie voerde met dezet gratis online-zichtrekening. Voor alle duidelijkheid: ING's online paradepaardje blijft kostenloos, zolang ze maar door één persoon wordt gebruikt.

Maar koppels of gezinnen die een gemeenschappelijke Lion Account hebben, zullen daar vanaf 1 januari 10 euro per jaar voor moeten betalen. Dat bedrag kan nog oplopen als ze via die account geld uit de muur willen halen. Houders van een gemeenschappelijke Lion Account die cash afhalen van een automaat die niet van ING is, moeten daar voortaan 50 eurocent voor betalen. Wie de enige houder is van zo'n zichtrekening, hoeft daar voorlopig niet voor te betalen.

ING België verhoogt vanaf volgend jaar nog een paar andere tarieven. Zo betalen houders van een Groene Rekening daar voortaan 40 euro per jaar voor, in plaats van 36 euro. Voor een Visa Classic kredietkaart vraagt ING voortaan 22 euro per jaar, 2 euro meer dan voordien.

Duurzame groei

Volgens ING België zijn die tariefverhogingen nodig om haar duurzame groei veilig te stellen. In een interview met De Tijd had topman Erik Van Den Eynden afgelopen zomer al aangegeven dat de bank de prijzen van bepaalde diensten zou aanpassen.

Ook BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, gaat vanaf volgend jaar een aantal van zijn diensten duurder maken. Klanten met een Premium Pack zullen daar vanaf Nieuwjaar 7 euro per maand voor betalen, in plaats vanaf 6,25 euro, meldt de gespecialiseerde website spaargids.be. De prijs voor een Comfort Pack, waarvoor een grote meerderheid van de klanten kiest, verandert niet. .

Voor een aantal manuele verrichtingen stijgt de kostprijs van 1,00 euro naar 1,50 euro. Dat is met name het geval voor het afhalen van cash aan de loketten, het afgeven van een overschrijving op papier en het uitgeven van een cheque in België.

Wie aan een geldautomaat euro's afhaalt met een Visa- of MasterCard betaalt vanaf volgend jaar 6 euro plus 1 procent van het afgehaalde bedrag aan kosten. Nu is dat nog 5 euro + 1 procent van het bedrag. Hetzelfde geldt voor wie met een prepaid kaart geld afhaalt aan een bankautomaat of in een kantoor in het buitenland.

Voor afhalingen van vreemde valuta's met een Visa- of MasterCard in het buitenland stijgen de behandelingskosten van 5 euro naar 6 euro. Bovenop komt nog 1,60 procent van het afgehaalde bedrag, die verrekend wordt in de wisselkoers.