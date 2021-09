BNP Paribas Fortis verkoopt Euronext-belang voor 220 miljoen

BNP Paribas Fortis verkoopt voor 220 miljoen euro zijn belang in Euronext. De grootbank maakt gebruik van de recente koersstijging om te cashen op haar participatie in de Europese beursuitbater.

BNP Paribas Fortis kondigde vrijdag aan dat het volledig uit Euronext stapt. De ruim 2 miljoen aandelen die de bank in portefeuille heeft, goed voor een belang van zo'n 2 procent in Euronext, worden via een private plaatsing verkocht aan institutionele investeerders. Dat zijn grote beleggers zoals pensioenfondsen of verzekeraars.

BNP Paribas Fortis verwacht dat de verkoop volgende week definitief afgerond is. Het verkoopt zijn participatie voor 101 euro per aandeel, wat 4 procent minder is dan de slotkoers van Euronext donderdag. Dat betekent dat de verkoop de bank zo'n 220 miljoen euro kan opleveren.

20 procent Sinds begin dit jaar is het aandeel Euronext al met 20 procent in waarde gestegen.

Waarom de bank haar belang in Euronext net nu in de etalage zet, wordt niet bekendgemaakt. Maar alles wijst erop dat BNP Paribas Fortis gebruikmaakt van de recente koersstijging van Euronext om te cashen op zijn investering. Sinds begin dit jaar is de beursuitbater al met ruim 20 procent gestegen op de beurs. In de zeven jaar sinds hij zelf naar de beurs ging, is de koers van Euronext nagenoeg maal zes gegaan.

Referentieaandeelhouders

Zowel BNP Paribas Fortis als zijn Franse moedergroep BNP Paribas kwam bij de beursgang aan boord als aandeelhouder van Euronext. BNP Paribas houdt voor zover bekend nog altijd een belang van 2,2 procent aan in de groep.

Bij de andere belangrijke referentieaandeelhouders van Euronext zijn ook de Belgische overheid en de Brusselse settlementgigant Euroclear. Toen Euronext in april een grote kapitaalverhoging doorvoerde om de fusie met de beurs van Milaan te financieren, besloten die wel een deel van hun belang in de groep te verzilveren.