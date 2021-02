BNP Paribas Fortis vervangt 4 miljoen betaalkaarten

BNP Paribas Fortis zet de historische samenwerking met de betaalspecialist Maestro stop. De bank gaat voor zijn betaalkaarten in zee met Visa. Ze zal de komende maanden ruim 4 miljoen nieuwe kaarten naar haar klanten versturen.

BNP Paribas Fortis breidt zijn partnerschap met Visa uit naar debetkaarten, de betaalkaarten voor dagelijks gebruik. Beide werken al samen voor de kredietkaarten. De debetkaart is in België veruit de meest gebruikte betaalkaart, in tegenstelling tot de omringende buurlanden. De betaalvolumes met debetkaarten liggen 7,5 keer hoger dan voor kredietkaarten.

Nu de coronacrisis de digitalisering heeft versneld, halen klanten die betaalkaarten nog vaker boven. 'Maar ze verwachten dat ze daar meer mee kunnen dan afrekenen aan de winkelkassa', zegt Michael Anseeuw, die de retailtak van BNP Paribas Fortis leidt.

Vroeger was cash koning. Stilaan kan je stellen dat de betaalkaart dat is geworden. Michael Anseeuw Hoofd retail BNP Paribas Fortis

Het aantal cashafhalingen is de voorbije maanden bijna gehalveerd in vergelijking met 2019. Contactloos betalen is stilaan de norm. Bovendien willen klanten hun debetkaart steeds vaker gebruiken om online te winkelen. 'Vroeger was cash koning. Stilaan kan je stellen dat de betaalkaart dat is geworden', zegt Anseeuw.

Historische samenwerking

Om beter in te spelen op de noden van klanten lanceert BNP Paribas Fortis een nieuwe betaalkaart. Tegen eind dit jaar worden alle debetkaarten die de bank uitgeeft vervangen. Het gaat om ruim 4 miljoen kaarten.

Klanten moeten geen inspanning doen en de ruiloperatie heeft geen impact op de tarieven, zegt Anseeuw. 'We zullen nooit een nieuwe pincode vragen. Klanten zullen de nieuwe kaart activeren door geld af te halen aan de automaat of een aankoop in een winkel.'

Visa praat ook met andere banken in ons land om debetkaarten te lanceren.

BNP Paribas Fortis gaat voor de nieuwe betaalkaarten in zee met het betaalbedrijf Visa. Het zet zo een punt achter de samenwerking met Maestro, een dochter van Visa-concurrent Mastercard. 'De markt voor betaalkaarten is altijd voor Maestro geweest, dat in ons land Eurocheque kende als voorloper', zegt Anseeuw. 'We blijven op enkele terreinen samenwerken met Mastercard. De nieuwe betaalkaart van Visa beschikt volgens ons over de meest toekomstbestendige optie.'