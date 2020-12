BNP Paribas Fortis wordt enige aandeelhouder Bpost Bank

BNP Paribas Fortis wordt eind volgend jaar de enige aandeelhouder van Bpost Bank en koopt Bpost uit. Aan de operatie hangt een prijskaartje van 100 tot 120 miljoen euro.

Bpost en BNP Paribas Fortis werkten als sinds 1995 samen rond het verstrekken van financiële diensten via bpost bank, de vroegere Bank van De Post. Ze bezaten allebei de helft van de aandelen van de joint-venture. Voor Bpost is de bank een middel om zijn postkantoren beter te laten renderen en extra klanten aan te trekken. Voor BNP Paribas Fortis is het een bijkomend verkoopkanaal, naast het eigen netwerk. Eind 2013 verlengden de twee partners hun samenwerking tot eind volgend jaar.

Na een kwarteeuw zetten ze evenwel een punt achter de samenwerking. Toch op het vlak van het aandeelhouderschap. BNP Paribas Fortis neemt eind volgend jaar de 50 procent van Bpost in de joint-venture over. De grootste bank van het land betaalt naar verwachting 100 tot 120 miljoen euro voor de aandelen. Dat waardeert de joint-venture op 200 tot 240 miljoen euro. De bedoeling is de hele transactie af te ronden tegen eind 2021, onder voorbehoud van de toelating van de toezichthouders.

De twee partners gaan evenwel niet volledig uit elkaar. In het toekomstige samenwerkingsmodel zal Bpost de financiële producten van BNP Paribas blijven aanbieden in zijn postkantorennetwerk. Bpost Bank zal daarvoor een nog te bepalen vergoeding betalen aan Bpost.

Kantorennetwerk

Waarom nu een punt gezet wordt achter de joint-venture, is niet meteen duidelijk. Een deel van het antwoord ligt mogelijk in het kantorennetwerk van 660 kantoren van Bpost. 'Als BNP Paribas Fortis daar bankdiensten blijft aanbieden, kan het nog wat zwaarder in zijn bestaande netwerk snoeien', zegt een waarnemer. Vorig jaar besloot BNP Paribas Fortis om vier op de tien eigen kantoren te sluiten tegen eind 2021. Dat was nog vóór de coronacrisis en de verdere digitalisering van het bankgebruik.

100 tot 120 miljoen euro De grootste bank van het land betaalt naar verwachting 100 tot 120 miljoen euro voor de aandelen.

In tegenstelling tot de grootbanken zet Bpost Bank nog meer in op zijn kantorennetwerk en selfbankruimtes. 'Als de coronacrisis ons iets heeft aangetoond, is het dat mensen nood blijven hebben aan dit soort diensten', zei CEO Frank De Keyser enkele maanden geleden in een gesprek met De Tijd. 'Bij die andere spelers liggen de kosten om zo’n netwerk open te houden een pak hoger dan bij ons.'

Nummer tien

Bpost Bank is de tiende bank van het land. De financiële instelling had eind vorig jaar ongeveer 6,2 miljard euro aan leningen op de balans. Mensen kunnen er terecht voor consumentenkredieten en hypothecaire leningen. Eind 2019 hadden klanten bij Bpost Bank zo'n 718.674 zichtrekeningen en 876.496 spaarrekeningen.

876.496 spaarrekeningen Eind 2019 hadden klanten bij Bpost Bank zo'n 718.674 zichtrekeningen en 876.496 spaarrekeningen.

Alle rekeningen omvatten basisdiensten zoals debetkaarten, toegang tot betalingssystemen en diensten voor geldoverdracht, geldopnames aan het loket van een postkantoor of aan een geldautomaat. Bpost biedt ook een MasterCard-kredietkaart aan. De bank houdt zich daarentegen niet bezig met vermogensbeheer, private banking of commerciële kredietverstrekking. ‘We blijven focussen op basisbankdiensten voor gewone gezinnen, voor de man in de straat', zei De Keyser in oktober.