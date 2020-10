BNP Paribas Fortis zet Brusselse kantoren in lockdown

BNP Paribas Fortis wacht bijkomende coronamaatregelen van de overheid niet af. De bank zet haar kantoren in het Brussels Gewest vanaf maandag in lockdown. Voor de kantoren in de andere gewesten worden nog geen extra stappen genomen.

BNP Paribas Fortis stuurt zijn kantoorbeleid bij nu het aantal besmettingen in Brussel ontspoort. Vanaf maandag zullen alle kantoren in de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest alleen in de voormiddag (9-12.30 uur) en alleen op afspraak geopend zijn.

Wie nog naar een bankkantoor wil gaan, zal dat alleen voor hoogdringende zaken kunnen, geeft een woordvoerder mee. 'Denk aan het afhalen van een kredietkaart, omdat we die om veiligheidsredenen nooit naar onze klanten opsturen. Maar voor beleggingsadvies of andere minder urgente zaken zullen klanten in het Brussels Gewest met hun bankier moeten bellen of afspreken via videoconferencing.'

Rotatiesysteem

Voor de BNP Paribas Fortis-kantoren in Vlaanderen en Wallonië verandert voorlopig niets. Al benadrukt de bank ook daar de voorkeur te geven aan advies op afstand.

De andere grootbanken hebben hun kantoorbeleid nog niet bijgestuurd. KBC, ING België en Belfius werken op afspraak en raden hun klanten aan hun bankier zo veel mogelijk vanop afstand te contacteren.