BNP Paribas Fortis zet spaarrente op minimum

De rente op alle spaarproducten bij BNP Paribas Fortis en zusterbank Fintro zal vanaf 1 september op het wettelijk minimum staan. Dat laat de bank weten in een persbericht. BNP Paribas Fortis is de marktleider voor spaarboekjes in België.

Op de vier spaarformules die BNP Paribas Fortis aanbiedt bedraagt de rente vanaf 1 september 0,01 procent basisrente plus 0,10 procent getrouwheidspremie. De basisrente stond al voor alle spaarproducten op het wettelijk minimum, maar er waren nog twee boekjes die een iets hogere getrouwheidspremie boden: de Hello4You spaarrekening en Woonsparen. Ook bij de vijf spaarproducten van zusterbank Fintro gaan de spaarrentes naar het minimum.

'De marktomstandigheden dwingen ons hiertoe', verklaart woordvoerster Hilde Junius. 'Alle spaardeposito's die we niet omzetten in kredieten moeten we bij de ECB aan een negatieve rente parkeren. We hopen dat die situatie gauw verandert, maar om onze marges gezond te beheren, zien we ons genoodzaakt de spaarrentes op het minimum te zetten', klinkt het bij de bank.