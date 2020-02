BNP Paribas Fortis zet werknemers uit coronaregio's thuis

Dat zegt de bank in een mail aan alle personeelsleden. Werknemers die na een privé- of professionele trip uit risicogebieden terugkomen - China, Thailand, Hongkong, Macao, Singapore, Zuid-Korea en de Noord-Italiaanse regio's Veneto en Lombardije - moeten minstens veertien kalenderdagen wachten voor ze opnieuw naar kantoor komen. In overleg met hun manager kunnen ze telewerken, vakantie of recuperatie opnemen.