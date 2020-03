BNP Paribas Fortis ziet groepswinst met 15 procent stijgen

BNP Paribas Fortis heeft vorig jaar een groepswinst van 2,2 miljard euro geboekt, een stijging van 15 procent. Een deel van de winst is te danken aan de verkoop van de Duitse Von Essen Bank. Zonder rekening te houden met die operatie en andere eenmalige elementen was er een winstsprong van 7,9 procent.

De Belgische dochter van de Franse bankreus BNP Paribas had eerder al gemeld dat de inkomsten van de Belgische retailbank met 5 procent waren gezakt omdat de lagere rente aan de inkomsten knabbelde. Dat kon BNP Paribas Fortis echter compenseren door meer winst in overige activiteiten, van de leasedochter Arval tot de Luxemburgse bank BGL BNP Paribas.

Herstructurering

De herstructurering die de bank vorig jaar aankondigde, met de sluiting van vier op de tien kantoren in drie jaar, begint zijn vruchten af te werpen. In België daalden de kosten met 2,8 procent door de afbouw van het personeelsbestand en het kantorennet. Jadot geeft wel aan dat die inspanning gedeeltelijk werd tenietgedaan door de inflatie.

De risicokosten - kosten gerelateerd aan slechte kredieten - namen toe, net als bij heel wat andere banken. De risicokosten bedragen 22 basispunten van de uitstaande leningen. Dat is meer dan de 20 basispunten van 2018, maar de bank benadrukt dat dat een zeer laag cijfer was. De risicokosten stegen niet alleen in ons land, maar ook in Turkije, waar de economie zwak presteert.