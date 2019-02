BNP Paribas: Minder groei, meer besparingen

Zo verlaagt BNP Paribas de verwachte jaarlijkse omzetgroei voor 2016-2020 van 2,5 naar 1,5 procent. Het rendement op het eigen vermogen (ROE of return on equity) zal in 2020 op 9,5 procent uitkomen, in plaats van de eerder geplande 10 procent.

Vierde kwartaal

De aandeelhouders van BNP mogen over 2018 op een dividend van 3,02 euro per aandeel rekenen. Dat is even veel als over het vorig boekjaar.