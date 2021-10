BNP Paribas deelt herfstcadeau uit na sterk kwartaal

De grootste bank van Frankrijk gaat voor 900 miljoen eigen aandelen inkopen nu ze dankzij de drukkere aandelenhandel beter dan verwachte cijfers voor het derde kwartaal kan voorleggen. De Belgische retailtak van BNP Paribas Fortis boekte een derde meer winst.

Met het nieuws dat het vanaf 1 november voor 900 miljoen euro eigen aandelen zal inkopen voegt BNP Paribas zich bij het steeds langer wordende rijtje Europese banken die hun aandeelhouders in de watten leggen na moeilijke coronamaanden.

De essentie Het Franse BNP Paribas voegt zich bij het langer wordende rijtje Europese banken dat aandeelhouders in de watten wil leggen nadat de ECB ze ertoe had aangezet geen dividenden uit te keren of inkoopprogramma's te lanceren in coronatijden.

Nu die ECB-beperkingen op 1 oktober werden opgeheven, wil BNP Paribas voor 900 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Dat programma begint op 1 november.

BNP Paribas heeft een sterk derde kwartaal achter de rug met een nettowinst van 2,5 miljard euro, een derde meer dan vorig jaar.

Ook de retailtak van BNP Paribas Fortis zag zijn nettowinst in het derde kwartaal met een derde stijgen.

Kort nadat de pandemie was losgebarsten had de Europese Centrale Bank er bij financiële instellingen op aangedrongen hun cash op zak te houden zolang de crisis duurde.

Maar sinds Frankfurt deze zomer besloot die beperking op te heffen vanaf 1 oktober kondigt de ene bank na de andere aan een inhaaldividend uit te keren of aandelen in te kopen. KBC keert zijn aandeelhouders in november een uitgesteld dividend van 2 euro bruto per aandeel plus een interim-coupon van 1 euro uit.

Het Nederlandse ING liet eerder al verstaan dat het de komende maanden 3,6 miljard euro naar beleggers wil laten vloeien via dividenduitkeringen en inkoopprogramma's. Ook de Franse banken Société Générale en Crédit Agricole, het Spaanse BBVA en het Zweedse Nordea kondigden onlangs aan eigen aandelen te zullen kopen.

Drukke beurshandel

Beleggers zijn tuk op zulke inkoopprogramma's omdat ze die beschouwen als een optie op een hoger dividend. Als de opgekochte aandelen worden vernietigd, kan de toekomstige winst over minder aandelen worden verdeeld. En blijft er aan het einde van de rit dus meer over voor beleggers.

BNP Paribas, dat de Belgische overheid als grootste aandeelhouder kent en in september al uitpakte met een extra dividend, heeft alvast voldoende ruimte om cadeaus uit te delen. In het derde kwartaal zag de Franse bank haar nettowinst met 32,2 procent de hoogte ingaan naar 2,5 miljard euro. Ook in vergelijking met het derde kwartaal van 2019 - van corona was toen nog geen sprake - ligt het resultaat een derde hoger.

Met dank aan het recente tumult op de beurzen: daardoor zag de zakenbankpoot de omzet uit de aandelenhandel in het derde kwartaal met liefst 79 procent aandikken. Dat volstond ruimschoots om de dalende inkomsten uit de handel in obligaties te compenseren. De derdekwartaalcijfers waren ook beter dan analisten hadden verwacht omdat BNP Paribas minder geld opzij moest zetten voor niet of te laat terugbetaalde leningen dan werd gevreesd.

BNP Paribas Fortis

Ook de Belgische retailactiviteiten, die grotendeels overeenkomen met BNP Paribas Fortis, hebben een uitstekend derde kwartaal achter de rug. De winst voor belastingen steeg met ruim 29 procent tot 379 miljoen euro.

Beleggingsfondsen zijn meer en meer in trek, zegt BNP Paribas Fortis. Dat stuurde ook in het derde kwartaal de commissie-inkomsten hoger.

De netto rente-inkomsten, die net als bij andere banken al jaren onder druk staan door de extreem lage marktrente, stegen in het derde kwartaal opvallend met meer dan 6 procent. Dat is deels te danken aan een groeiende kredietverlening, maar volgens BNP Paribas ook door een 'eenmalige' meevaller. Wat die meevaller is, wordt niet gezegd.