BNP Paribas in top 10 van meest beboete banken

De Franse grootbank BNP Paribas, de groep waartoe de Belgische bank BNP Paribas Fortis behoort, staat op de negende plaatst in de ranglijst van de meest beboete banken in de afgelopen 20 jaar.

De Franse bankgroep kreeg 18 boetes aangesmeerd voor een totaalbedrag van 10,3 miljard euro. Het is daarmee niet de grootste zondaar in Europa. Deutsche Bank verzamelde 73 boetes, voor in totaal 15,5 miljard euro. Ook de Zwitserse bankgroepen UBS (6de) en Credit Suisse (10de) en het Britse NatWest Group, de nieuwe naam van Royal Bank of Scotland (8ste), verzekerden zich van een plaats in de top tien.

De ranglijst is opgesteld door BrokerChooser, een vergelijkingssite voor beursplatformen.

In vergelijking met de grote Europese banken lijken de Amerikaanse financiële instellingen het een stuk bonter te maken. De boetekampioen is Bank of America, met 251 boetes voor in totaal 70,1 miljard euro. JPMorgan Chase volgt op de tweede plaats met 179 boetes voor samen 30,3 miljard euro.

Verderop in de rangschikking staan de Nederlandse banken Rabobank (27ste plaats) en ING (43ste plaats).

Toxische kredieten

Bank of America mag ook de grootste individuele boete op haar conto schrijven. In 2014 betaalde de bank 14,1 miljard euro omdat ze bewust toxische woonkredieten verkocht had aan beleggers. Dat was een van de oorzaken van de krediet- en financiële crisis van 2008.

JPMorgan Chase liep in 2013 tegen een boete van 11 miljard euro aan, ook voor de misleiding van beleggers met toxische kredieten.

Dat soort wangedrag ligt aan de basis van de meeste boetes, goed voor in totaal 82,2 miljard euro. Op de tweede plaats komt het niet-respecteren van de regels ter bescherming van de beleggers. Dat kostte de banken 57,7 miljard euro.