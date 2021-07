BNP Paribas keert extra dividend uit na sterk kwartaal

De resultaten van het Franse moederbedrijf van BNP Paribas Fortis toonden een sterke groei in het tweede kwartaal. CEO Jean-Laurent Bonnafé kon uitpakken met sterke 'Jaws-effecten'. Die efficiëntieratio, die de stijging van de inkomsten afzet tegen de daling van de kosten, was positief omdat de inkomsten met 1 procent stegen en de kosten met 2 procent daalden door de sluiting van kantoren en ander besparingen.

De operationele winst klom daardoor met een derde naar 3,8 miljard euro in het tweede kwartaal. De bank zet betere resultaten neer dan in 2019, het jaar voor de coronapandemie.

Apps

Opmerkelijk is dat Belgische klanten veel meer een beroep hebben gedaan op de digitale kanalen van de bank. Het gebruik van de app steeg met 42 procent tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar, toen er al een grote boost was door de lockdown.

Dankzij de goede resultaten gaat BNP Paribas een extra dividend uitkeren van 1,55 euro per aandeel. De uitkering eind september komt boven op een eerder dividend van 1,11 euro, dat in mei werd uitbetaald. In totaal keert de groep zo ruim de helft van haar jaarwinst uit. Het totale dividend ligt wel nog lager dan de 3,1 euro per aandeel die de bank begin vorig jaar wou uitkeren, een operatie die onder druk van de toezichthouders werd geannuleerd.