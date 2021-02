BNP Paribas keert minimumdividend uit na coronajaar

Op last van de centrale bank keert de Franse bankreus voorlopig slechts een vijfde van zijn jaarwinst uit aan zijn aandeelhouders. Die winst kromp door de impact van de pandemie, ook in België.

Met een 14 procent lager nettowinst van 7,1 miljard euro deed BNP Paribas het over 2020 wel iets beter dan analisten hadden voorspeld. Beter ook dan wat de grootste bankgroep van de eurozone enkele maanden geleden zelf nog had gevreesd. Toen had BNP Paribas laten uitschijnen dat zijn jaarwinst tot twintig procent lager zou kunnen uitvallen door de coronacrisis. Nu blijkt dus dat de nettowinst 'slechts' 14 procent lager lag dan in 2019.

7,1 miljard BNP Paribas boekte vorig jaar een nettowinst van 7,1 miljard euro, 13,5 procent minder dan in 2019.

Die winstdaling is voor een groot stuk te wijten aan het feit dat BNP Paribas het afgelopen coronajaar veel meer geld opzij moest zetten om eventuele verliezen op te vangen op niet of laattijdig terugbetaalde kredieten. Over heel 2020 liepen die provisies op tot 5,7 miljard, terwijl dat een jaar eerder nog 2,5 miljard euro was. Hoopvol signaal is wel dat BNP Paribas verwacht dat die provisies dit jaar weer zullen normaliseren.

De bank toont zich wel voorzichtiger over de afdelingen die actief zijn in de derivaten- en obligatiehandel. Die tak zette vorig jaar een sterke rebound in na de eerste coronaschokken en zag omzet zo met meer dan een vijfde aanzwellen in 2020. Maar BNP Paribas waarschuwt er nu voor dat het onwaarschijnlijk is dat de obligatie- en valutahandel dit jaar evenveel omzet zullen opleveren als in 2020, een jaar waarin klanten 'uitzonderlijk actief' waren.

BNP Paribas in België

De Belgische retailactiviteiten, die grotendeels overeenkomen met die van BNP Paribas Fortis, waren vorig jaar goed voor een winst voor belastingen van 762 miljoen euro. Dat is 18 procent lager dan een jaar eerder, en ook die terugval was voor een groot deel te wijten aan hogere voorzieningen.

BNP Paribas zette voor zijn Belgische retailtak 230 miljoen euro opzij, terwijl die provisies voor eventuele kredietverliezen een jaar eerder nog 55 miljoen euro bedroegen.

762 miljoen De Belgische retailtak van BNP Paribas zag de jaarwinst met bijna een vijfde zakken naar 762 miljoen euro.

Tegelijk maken de moeilijke marktomstandigheden dat de winstmotor niet op volle toeren kan draaien. BNP Paribas Fortis' retailtak wist over heel 2020 wel meer leningen te verstrekken, meer spaargeld aan te trekken en meer commissies te verdienen op de verkoop van beleggingsproducten. Maar het volstond niet om de impact van de historisch lage rente volledig te compenseren. De volledige jaarcijfers van BNP Paribas Fortis, waar onder meer ook de cijfers van de zakenbanktak en autoleasegroep Arval in zijn verwerkt, worden pas later gepubliceerd.

Dividend aan de ketting

BNP Paribas stelt voor om zijn aandeelhouders een dividend van bruto 1,1 euro per aandeel uit te keren over 2020. Daarmee volgt de bank de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank, die de banken van de eurozone in december vroeg om hun dividenden zo strikt mogelijk te beperken.

Het dividend van 1,1 euro per aandeel komt overeen met 21 procent van de jaarwinst, terwijl de bank normaal voorzag om 50 procent van haar jaarwinst uit te keren aan haar aandeelhouders. De resterende 29 procent zal BNP Paribas aanwenden om eigen aandelen in te kopen of om uit te keren aan de aandeelhouders zodra Frankfurt de beperkingen heeft opgeheven.

Dat er een dividend wordt uitgekeerd heeft ook gevolgen voor de Belgische schatkist: ons land is met 7,7 procent namelijk de grootste aandeelhouder van BNP Paribas Fortis.

Of de Belgische dochter BNP Paribas Fortis dit jaar een dividend zal overmaken aan haar Franse moedergroep, is niet duidelijk. Vorig jaar was de Belgische tak van plan om 90 procent van zijn jaarwinst over te maken aan Parijs. Maar uiteindelijk moest de bank daar onder politieke druk van af zien.