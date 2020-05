BNP Paribas' kwartaalwinst zakt met een derde

De grootste bank van de eurozone, BNP Paribas, is allesbehalve immuun voor de coronacrisis en verwacht na een desastreus eerste kwartaal dat zijn winst dit jaar zelfs een vijfde lager kan uitvallen dan in 2019. De Belgische retailtak van de groep leed een verlies voor belastingen van 4 miljoen euro.

De Franse bankgigant boekte in de eerste drie maanden van het jaar een nettowinst van 1,3 miljard euro, liefst 33 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De coronacrisis treft de bank, waarvan de Belgische overheid bijna 8 procent bezit, op twee manieren. Allereerst besloot BNP Paribas in het eerste kwartaal 502 miljoen euro opzij te zetten om eventuele verliezen door niet of laattijdig terugbetaalde kredieten te kunnen opvangen.

Daarnaast is er de commerciële impact. BNP Paribas is bijzonder actief in derivatenhandel, maar die stond volgens de groep zwaar onder druk nadat de Europese toezichthouders de banken hadden opgeroepen geen dividend uit te keren zolang de coronacrisis aanhoudt. Door het tumult op de financiële markten moest BNP Paribas bovendien nog boekhoudkundige waardeverminderingen doorvoeren in een aantal beleggingsportefeuilles. Dat drukte de inkomsten met 568 miljoen euro.

Belgische bankentaksen

De Belgische retailactiviteiten, die grotendeels overeenkomen met BNP Paribas Fortis, leden in het eerste kwartaal een verlies van 4 miljoen euro voor belastingen. Een jaar eerder boekte de groep nog een eerstekwartaalwinst van 21 miljoen euro.

De verliescijfers zijn niet zozeer te wijten aan de coronacrisis, maar aan de boekhoudregels die de groep verplichten het gros van de bankentaksen al in het eerste kwartaal ten laste te nemen. Zonder die maatregelen zou de nettowinst in het eerste kwartaal met 3,8 procent zijn teruggevallen, klinkt het.

BNP Paribas Fortis heeft al een hele tijd moeite een antwoord te vinden op de extreem lage rente, die zijn winstmodel zwaar onder druk zet. Dat probleem is nog lang niet van de baan.

De retailtak kon weliswaar 5 procent meer kredieten verstrekken dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar dat bleek lang niet genoeg om de blijvende negatieve impact van de lage rente te compenseren. In het eerste kwartaal daalden die rente-inkomsten met 9,2 procent. Daartegenover staat wel dat de bank 15 procent meer commissie-inkomsten kon halen uit de verkoop van beleggingsproducten.

Bij die rentebesognes komt dus nog eens corona. In de eerste drie maanden van het jaar zette BNP Paribas Fortis al zeker 54 miljoen euro opzij om eventuele kredietverliezen op te vangen. Dat is 20 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Geen back to normal

Ook al lijkt de wereld zich geleidelijk uit de lockdown te wagen, 'back to normal' zal het volgens BNP Paribas zeker niet snel worden. De bank verwacht dat we pas tegen 2022 dezelfde economische groei zien als in 2019. Dat heeft natuurlijk ook zware gevolgen voor de resultaten. Zoals het er nu naar uitziet, zal de jaarwinst dit jaar al 15 tot 20 procent lager uitvallen dan in 2019, waarschuwt BNP Paribas. Ondanks die onheilstijding steeg het aandeel dinsdag nog met bijna 4 procent op de beurs van Parijs. Beleggers hadden blijkbaar nog erger verwacht, en bovendien beloofde de bank de komende maanden nog meer in de kosten te snijden dan was voorzien. Waar BNP Paribas dan precies nog meer wil besparen, blijft voorlopig afwachten.