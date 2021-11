'BNP Paribas plant verkoop Amerikaanse dochter'

Bank of the West, een bank met een geschiedenis van 147 jaar, heeft haar hoofdkwartier in het Californische San Francisco.

De Franse bankreus BNP Paribas, met de Belgische overheid als grootste aandeelhouder, zou zich willen terugtrekken uit de Amerikaanse retailmarkt door dochter Bank of The West te verkopen. Dat zou de bank 13 miljard euro kunnen opleveren.

Met een balans van ruim 83 miljard euro, 9.000 werknemers en 1,8 miljoen klanten in 20 Amerikaanse staten geldt Bank of the West als de belangrijkste activiteit van BNP Paribas buiten Europa.

13 miljard vraagprijs BNP Paribas zou een prijskaartje van omgerekend 13 miljard euro kleven op Bank of the West.

Maar volgens het persagentschap Reuters wil BNP Paribas uit de Verenigde Staten vertrekken omdat de Franse bank niet op kan tegen grotere en beter gekapitaliseerde rivalen op die markt. De groep heeft zakenbankiers van JP Morgan en Goldman Sachs aangesteld om een verkoop van Bank of the West voor te bereiden, klinkt het.

Die bankiers kleven een prijskaartje van 15 miljard dollar, omgerekend zo'n 13 miljard euro op de bank. Of het effectief tot een verkoop zal komen is nog lang niet zeker, zegt Reuters.

Einde tijdperk

De verkoop van Bank of the West zou het einde van een tijdperk betekenen. BNP Paribas kocht de 147 jaar oude bank in 1979. Maar als hij Bank of the West kan verkopen beschikt BNP Paribas-topman Jean-Laurent Bonnafé over meer middelen om zijn voetafdruk te vergroten in Europa. BNP Paribas geldt nu al als de grootste bank van de eurozone. Maar het moet die positie veilig zien te stellen nu de Europese Centrale Bank aanstuurt op meer fusies en overnames in de Europese banksector.

