BNP houdt stevig dividend klaar na sterke cijfers

De opbrengsten bleven in het derde kwartaal met 10,9 miljard euro op peil, terwijl de nettowinst amper 2,3 procent daalde tot 1,9 miljard euro. BNP Paribas had zelf een daling van 15 à 20 procent ingecalculeerd voor heel het jaar, maar sinds Nieuwjaar bedraagt de neergang 'slechts' 13 procent. Analisten waren gemiddeld uitgegaan van 1,57 miljard euro winst op 10,9 miljard euro opbrengsten.

De resultaten van de Europese banken in het derde kwartaal kunnen een belangrijke rol spelen bij het beantwoorden van de vraag of weer dividenden worden uitbetaald. De meeste banken houden hun winst sinds het uitbreken van de coronacrisis in kas op vraag van de Europese Centrale Bank. Die bekijkt in december of de aanbeveling behouden moet blijven.