Baas Degroof Petercam duikt op in Franse roddelpers

Bruno Colmant, de topman van de vermogensbank Degroof Petercam, is plots bekend in Frankrijk nu hij is gespot aan de hand van de voormalige presidentskandidate Ségolène Royal.

Onder de nogal spottende titel 'Bruno lui redonne presque le sourire' - 'Bruno doet haar bijna opnieuw lachen' - pakte het Franse boulevardmagazine Closer vrijdag uit met een foto waarop de bankentopper en de politica hand in hand lopen. Beiden met een blik op onweer.

Of de twee een relatie hebben, wordt in het midden gelaten. Closer zegt dat beiden erg 'dicht' bij elkaar staan. Maar dat Colmant zich laat fotograferen aan de zijde van de voormalige socialistische presidentskandidate, minister en vroegere echtgenote van ex-president François Hollande was voor Closer voldoende reden om een portret te wijden aan de bankier.

Alleen slaat het magazine de bal soms danig mis. Colmant wordt omschreven als een 'voormalig minister van Financiën bij Didier Reynders', wat niet klopt. Colmant was wel even kabinetschef toen Reynders (MR) minister van Financiën was. Degroof Petercam, de bank die Colmant sinds vorig jaar leidt, wordt ten onterechte de 'grootste private bank' van België genoemd.