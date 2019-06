Baas analisten en verkopers KBC Securities ligt buiten

Wouter Vanderhaeghen, verantwoordelijk voor de analisten en het verkoopteam voor institutionele klanten (research and sales) bij het beurshuis KBC Securities, is eerder deze week bedankt voor bewezen diensten.

Zijn vertrek zou kaderen in de beslissing van de bank-verzekeraar om te snoeien in het aantal managementlagen. ‘Bepaalde posities kunnen daardoor verschuiven, veranderen of zelfs verdwijnen. Op dit moment lopen de gesprekken met de betrokken mana- gers’, meldde KBC een maand geleden in de marge van zijn kwartaalresultaten.