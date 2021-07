Bad bank Fortis volledig opgeruimd

Royal Park Investments, de bad bank van Fortis, heeft zo goed als al zijn kapitaal uitgekeerd. Het vehikel is voortaan, twaalf jaar na de financiële crisis, bijna een lege doos.

Royal Park Investments (RPI) is het vehikel waarin in 2009, ten tijde van de ontmanteling van Fortis, een portefeuille risicovolle kredieten van de vroegere Fortis Bank werd ondergebracht. Het heeft drie aandeelhouders: Ageas (de voormalige Fortis-holding, 44,7%), de Belgische staat (43,5%) en BNP Paribas (11,8%). Zij investeerden respectievelijk 760 miljoen euro, 740 miljoen euro en 200 miljoen in de bad bank.