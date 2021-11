Balta ziet directielid vertrekken naar Beobank

Kris Willaert, de personeelsdirecteur van de beursgenoteerde tapijtgroep Balta, is in dezelfde functie aan de slag gegaan bij Beobank.

Beobank was op zoek naar een nieuwe personeelsdirecteur - formeel directeur human resources - omdat de huidige, Daniel Buysschaert, in de tweede helft van deze maand met pensioen gaat. Buysschaert heeft er een loopbaan van meer dan 40 jaar opzitten bij de bank. Die ontstond uit de fusie van de Belgische vestiging voor retailklanten van de Amerikaanse Citigroup en BKCP. Beobank is in handen van de Franse groep Crédit Mutuel Nord Europe.

De opvolger is Kris Willaert, die tot voor kort aan de slag was als hr-directeur van de West-Vlaamse Balta Group en lid was van het directiecomité. Dat vernam De Tijd na een interne mededeling bij Beobank. Bij Balta was Willaert nog maar sinds 2019 in dienst. Hij werkte daarvoor onder meer bij Banksys, MasterCard en het liftenbedrijf Kone. Hij heeft dus al enige ervaring met de financiële sector.