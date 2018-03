Bancontact Company en Payconiq willen fuseren

De realisatie van de fusie staat gepland voor einde tweede kwartaal van dit jaar. Het nieuwe Belgische bedrijf zal nieuwe innovatieve producten voor zowel binnenlandse als Europese betalingen aanbieden, zoals een eengemaakte betaal-app ‘Payconiq by Bancontact’.

Voorlopig blijven de twee bestaande betaalapps (Bancontact-app en Payconiq-app) beschikbaar. De vertrouwde Bancontact-kaart blijft gewoon verder bestaan , zowel online als in de fysieke winkel. De Bancontact-kaart verandert ook niet van naam.

Banken

Mobiel

De fusie belooft 'het beste van twee werelden' voor consumenten en handelaars. Payconiq is gespecialiseerd in betalingen met de smartphone en het scannen van QR-codes. Payconiq-handelaars ontvangen via mobiele betalingen rechtstreeks het geld op hun rekening zonder dat ze bijkomende hardware zoals een betaalterminal nodig hebben.