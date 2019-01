Bancontact en Payconiq samen in één app

Binnenkort kan het overgrote deel van de Belgen met de Payconiq by Bancontact-app mobiel betalen in winkels en webshops en geld overmaken aan anderen.

Het Belgische betaaltechnologiebedrijf Bancontact Payconiq Company heeft zijn twee apps samengevoegd. Gebruikers van de apps van Bancontact of Payconiq krijgen binnenkort een update naar de nieuwe app.

De nieuwe betaal-app wordt ondersteund door 20 Belgische banken en klanten kunnen mobiel betalen in de de 290.000 winkels en horecazaken waar je nu al met Bancontact of Payconic terecht kan. Als de terminal in de winkel en de kaart het toelaat, kan dat ook contactloos, door de smartphone even dicht bij de betaalterminal te houden.

'Met de app kan je ook gemakkelijk aankopen op internet te verrichten in Belgische en sommige Nederlandse webwinkels', zegt ceo Nathalie Vandepeute.

Vrienden

Een populaire functie in de Bancontact-app waarmee je via een QR-code geld kan overmaken aan vrienden of collega's zit ook mee in de app. 'In sommige gevallen kan dat zelfs vanop afstand, als die vrienden in de contactenlijst zitten', zegt Vandepeute.

Schermvullende weergave Nathalie Vandepeute ©Photo News

Door al die functies in één app te gieten wil het vorig jaar gefuseerde Bancontact Payconiq de referentie voor dagelijkse betalingen in België. 'Zowel in de winkel, online als tussen vrienden', zegt Vandepeute.

Sinds de elektronische kaart veertig jaar geleden werd ingevoerd is Bancontact in ons land erg goed ingeburgerd met 16 miljoen Bancontact-kaarten in omloop. Daarmee werden vorig jaar 1,37 miljard transacties (+3%) uitgevoerd. 40 miljoen daarvan waren contactloos (+6140%), waardoor contactloos betalen voor het eerst echt doorbrak.

Bancontact verzorgde daarnaast ook 74,9 miljoen online-transacties (+39%).

Binnenkort

De app werkt is zowel voor Apple als voor Android-smartphones beschikbaar. De app werd vandaag gelanceerd, maar is nog niet voor alle gebruikers beschikbaar. De update wordt immers verspreid over enkele weken uitgerold.