Bancontact tankt 15 miljoen euro extra kapitaal bij

Bancontact is een overbekende naam op de Belgische markt. Het betaaldienstenbedrijf, de marktleider in ons land voor elektronisch en mobiel betalen, is vooral bekend van de gelijknamige bankkaart. Daarnaast biedt de onderneming onder meer een app aan.

In het voorjaar kwam Bancontact in het nieuws door een fusie met Payconiq Belgium aan te kondigen, de Belgische tak van de Europese betaaloplossing Payconiq. Die fusie is intussen ook effectief doorgevoerd, leren een aantal aktes in het Belgisch Staatsblad.