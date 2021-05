Bank Delen koopt Belgisch fintechbedrijf Swanest

'We investeren al jaren volop in IT', zegt directielid Alexandre Delen.

Met de overname van het Belgische financiëletechnologiebedrijf Swanest wil de Antwerpse private bank Bank Delen nog meer inzetten op nieuwe toepassingen voor vermogensbeheer en successieplanning.

Het Brusselse Swanest ging zeven jaar geleden van start als een soort digitale beleggingsassistent om betere investeringsbeslissingen te maken en klanten een duidelijk overzicht te geven van hun portefeuille.

Gaandeweg zette het fintechbedrijf in op extra diensten voor vemogensbeheerders. Die kunnen de technologie van Swanest inschakelen om beleggingen te simuleren of hun advies verder op punt te stellen, maar ook om het vermogen van klanten beter in kaart te brengen of om hun risicobeheer aan te scherpen.

Swanest heeft heel veel ervaring in het efficiënt verwerken van data. Dat wordt almaar belangrijker in onze dienstverlening aan klanten. Alexandre Delen Directielid Bank Delen

De Antwerpse Bank Delen zag zoveel potentieel in de technologie dat ze besloot Swanest over te nemen. Delen neemt de volledige controle over het fintechbedrijf . Het team achter Swanest, CEO Nicolas Bindels en de medeoprichters Cyril Lequeux en Youri Tolstoy, komt aan boord bij de private bank. Hoeveel Bank Delen betaalt, wordt niet bekendgemaakt.

Onestopshop

‘Swanest stond al een hele tijd op onze radar’, zegt het directielid Alexandre Delen, die de IT-activiteiten van Bank Delen leidt. ‘Het bedrijf heeft heel veel ervaring in het efficiënt verwerken van data, en dat wordt almaar belangrijker in onze dienstverlening aan klanten. Naast het klassieke vermogensbeheer bieden we klanten ook digitale tools aan waarmee ze hun familievermogen beter in kaart kunnen brengen en hun successieplanning kunnen organiseren. Dit moet ons helpen een ‘onestopshop’ te worden, waarmee klanten hun volledige privévermogen en dat van hun bedrijf kunnen regelen.’

10 procent Marktaandeel Bank Delen heeft een marktaandeel van 10 procent op de Belgische privatebankingmarkt. Door in te zetten op digitale tools voor families rekent het op een groeispurt.

Swanest ontwikkelde tot voor kort ook beleggingsdiensten en andere toepassingen voor financiële spelers. Delen is niet van plan diensten te blijven leveren aan derden. ‘We gaan dat niet doen', klinkt het kordaat. ‘Anders riskeren we dat onze eigen werknemers een nummertje in de wachtrij moeten nemen. Als wij iets nieuws willen ontwikkelen om snel te kunnen inspelen op wat onze klanten vragen, willen we niet het risico lopen dat we tijd verliezen omdat eerst een opdracht voor een andere instelling moet worden uitgewerkt.’

Meer marktaandeel

