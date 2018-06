Bank Van Breda, niet meer alleen voor vrije beroepen

Door zijn dochter ABK Bank om te dopen tot Bank De Kremer, mikt moedergroep Bank J. Van Breda voortaan op een ruimer publiek dan enkel ondernemers en vrije beroepen.

Niet dat het herdoopte ABK Bank plots op grote schaal kredieten of betaalkaarten wil verstrekken. Bank De Kremer zet zich in de markt als financial planner voor de grote groep Vlamingen die zich zorgen maken over hun inkomen na hun pensioen. Dat verklaart meteen ook de naamkeuze: De Kremer is namelijk de oorspronkelijke naam van de zestiende-eeuwse cartograaf en planner avant la lettre Gerardus Mercator.

Terwijl Bank J. Van Breda zich vooral profileert als de de bank voor ondernemers en vrije beroepen, heeft ze met Bank De Kremer een veel ruimer doelpubliek voor ogen: de doorsnee Vlaming die wat kan beginnen sparen en zich afvraagt of hij of zij later wel zal toekomen met zijn pensioen.

Steekproeven leren dat dat een behoorlijk grote niche is. Volgens een rondvraag bij 1.000 Vlamingen tussen de 38 en de 58 jaar maakt een ruime meerderheid zich niet alleen zorgen over zijn pensioen. Veel Vlamingen geven aan dat ze het ook niet evident vinden om goed in te schatten wat hun financiële noden dan wel zijn.

App voor iedereen

Om daar op in te spelen lanceert Bank De Kremer nu een nieuwe app waarmee je in hooguit een halfuur een juist beeld kan vormen van je vermogen en hoe je dat kan optimaliseren. De app is voor iedereen gratis beschikbaar,' geeft Mieke Janssens, de nieuwe CEO van Bank De Kremer mee. 'Je moet dus geen klant worden, en als je een simulatie maakt van je financiële situatie is dat vrijblijvend.'

Schermvullende weergave Het nieuwe logo van Bank De Kremer. ©RV DOC

'We schatten dat we met deze nieuwe tool zo'n 330.000 Vlamingen kunnen bereiken', vertelt Dirk Wouters, de CEO van moedergroep Bank J. Van Breda. 'Als 10 tot 20 procent van hen effectief ook de stap zetten naar Bank De Kremer en er klant worden, is dit project geslaagd. '

Die nieuwe klanten zullen via Bank De Kremer kunnen kiezen uit producten van Bank J. Van Breda en diens zustergroep, de private bank Bank Delen. Die twee instellingen maken deel uit van de beursgenoteerde Antwerpse holding Ackermans & van Haaren.

'Met Bank J. Van Breda begeleiden we inderdaad vrije beroepen en ondernemers,' geeft Dirk Wouters mee. 'Daarbij focussen we ook op hoe die hun persoonlijke vermogens kunnen opbouwen na hun professionele carrière. De expertise die we daarin hebben opgebouwd willen we nu ook aanwenden om een nieuwe doelgroep te bereiken. Uiteindelijk is dit een thema waar iedereen mee bezig is.'

Afspraak op kantoor

Hoewel Bank De Kremer zwaar inzet op de nieuwe app, zullen nieuwe klanten er nog niet onmiddellijk digitaal mee kunnen investeren. 'Tegen het einde van het jaar zullen we via die weg ook producten aanbieden,' geeft CEO Mieke Janssens mee. 'Maar voorlopig willen we dat klanten eerst nog een fysieke afspraak maken met onze adviseurs in een van onze kantoren. We willen liever eerst persoonlijke gesprekken met de gebruikers van de app om zo beter te kunnen inschatten wat hun ervaringen zijn en wat ze verwachten. We blijven dus persoonlijk advies combineren met digitale service.'