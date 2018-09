'Bank moet klant centraal stellen in strijd tegen big tech'

Banken moeten dringend meer werk maken van een persoonlijkere en efficiëntere service voor hun klanten. Doen ze dat niet, dreigen grote techbedrijven zoals Facebook of Alibaba ze direct van de kaart te spelen als die financiële diensten gaan aanbieden.

Praat dezer dagen met een bankier en de kans is groot dat de termen 'customer journey' of 'customer centricity' u om de oren vliegen. Klantgerichter werken en meer inspelen op gebruiksgemak en efficiëntie is de voorbije maanden het nieuwe mantra geworden in de sector.

Maar in de praktijk blijkt dat de sector wat dat betreft nog behoorlijk wat werk voor de boeg heeft, leert het jaarlijkse 'World Retail Banking-'onderzoek dat de consultant Capgemini donderdag presenteerde.

51 procent Van de 10.000 klanten die Capgemni polste in 20 landen, zegt slechts een bescheiden 51 procent tevreden te zijn van zijn kantoor en zijn onlinebankdiensten.

Banken mogen wereldwijd dan wel volop inzetten op innovatie, hun klanten zijn voorlopig niet bepaald onder de indruk van de diensten die ze aanbieden, leert de research van Capgemnini. Van de 10.000 klanten die Capgemni polste in 20 landen, zegt slechts een bescheiden 51 procent tevreden te zijn van zijn kantoor en zijn onlinebankdiensten. En hoewel klanten massaal overschakelen op mobiele bankdiensten, toont nog geen 47 procent zich daar echt positief over.

Technologie geen doel op zich

Concrete cijfers voor Belgische banken zijn er niet. Maar ook hier moet klantgerichtheid een aandachtspunt blijven, benadrukt Karel Van Eetvelt, de topman van de bankenfederatie Febelfin. 'Banken zullen nog beter in het oog moeten houden waar hun klanten van wakker liggen: kan ik wel een woning kopen, volstaat mijn pensioen, is mijn bank wel duurzaam bezig? Dat soort vragen moet centraal staan als je nieuwe diensten wil aanbieden. Enkel voor de vorm inzetten op technologische vernieuwing zal niet volstaan.'

In het buitenland bestaan al bankkantoren die uitgerust zijn met technologie rond gelaatsherkenning. Kantoorhouders krijgen zo meteen alle informatie ter beschikking van iedereen die komt binnengewandeld.

Technologie mag nooit een doel op zich zijn, benadrukt consultant Robert van der Eijk van Capgemini. 'Het moet een middel zijn om klantentevredenheid op te krikken. Zo bestaan er in het buitenland al bankkantoren die uitgerust zijn met technologie rond gelaatsherkenning. Kantoorhouders krijgen zo meteen alle informatie ter beschikking van iedereen die komt binnengewandeld. Op die manier werk je efficiënter en heb je een nauwere band met je klanten.'

Conservatieve Belgen

Dat klinkt allemaal behoorlijk wollig, maar banken zullen die 'human factor' veel meer dan nu moeten uitspelen willen ze de concurrentiestrijd met grote techbedrijven overleven. Liefst een op de drie klanten die deelnamen aan het onderzoek van Capgemeni, zegt vandaag niet uit te sluiten om over te stappen naar de Amazons, Facebooks of Alibiba's van deze wereld als die financiële diensten beginnen aan te bieden.

'Opvallend is wel dat België daar een uitzondering op is,' zegt Karel Van Eetvelt. 'Belgische bankenklanten zijn veeleer conservatief. Ze zullen nieuwe technologieën pas omarmen als die hun degelijkheid hebben bewezen. Kijk naar contactloos betalen: het aantal mensen dat daar gebruik van maakt ligt in Nederland 25 keer hoger dan in België.'

Big tech op komst

Maar het laatste wat de Belgische banken nu mogen doen is daarin berusten, benadrukt de Febelfin-baas. 'Big tech zit er hoedanook aan te komen, en wie denkt dat die grote technologiereuzen enkel simpele betaaldiensten willen aanbieden, vergist zich volgens mij. In China is een bedrijf als Tencent bijvoorbeeld uitgegroeid tot bijna een complete bank.'

In China is een bedrijf als Tencent bijvoorbeeld uitgegroeid tot bijna een complete bank.

Al hebben de Belgische banken die les stilaan wel begrepen, meent Van Eetvelt. 'We zitten vandaag zelfs in het Europese koppeloton in dat hele transformatieproces dat alle banken nu moeten ondergaan.'