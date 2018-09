Bank van de toekomst kegelt bank van het verleden uit DAX-index

Het minder dan 20 jaar oude Wirecard heeft de 148 jaar oude Deutsche Bank voorbijgestoken als waardevolste financiële speler in Duitsland, en wipt in een moeite Commerzbank uit de DAX-index.

Een kleine revolutie op de beurs van Frankfurt: Commerzbank , in 1988 een van de 30 stichtende leden van de Duitse sterindex DAX, vliegt uit de Duitse beursbarometer. Dat kondigde de Duitse beurs gisteravond aan.

Het vrijgekomen zitje gaat naar Wirecard , zeg maar het Nederlandse Adyen. De specialist in mobiele betaaldiensten uit Aschheim nabij München groeit als kool en ziet dat weerspiegeld in een beurswaarde die met 22,5 miljard euro dubbel zo groot is als die van Commerzbank (10,6 miljard).

Meer nog: Wirecard heeft in beurswaarde de grootste bank van het land, Deutsche Bank (20,4 miljard euro), voorbijgestoken. Commerzbank en Deutsche Bank hebben naast seriële eigen managementblunders ook te lijden onder de structureel onrendabele Duitse spaarmarkt, met haar lappendeken aan spaarkassen.

Adyen en Wirecard doorbraken de hegemonie van de banken en de kredietkaartuitgevers bij elektronische betalingen en verdienen telkens een paar centjes op elke verwerkte transactie. Wirecard telt klanten als KLM, Transport for London en TUI.

Adyen debuteerde pas in juni op de Amsterdamse beurs en zag zijn beurskoers er op de eerste dag verdubbelen. Wirecard gaat al iets langer mee. De Beiers trokken in 2005 naar de beurs via de overname van een beursschelp.

Klanten in porno-industrie

De exponentiële groei kwam er pas de voorbije jaren: van 2010 naar 2017 ging de omzet maal 5,5 (naar 1,49 miljard euro), de nettowinst maal vijf (260 miljoen) en het personeelsbestand maal negen (4.449).

Die groei is vooral het werk van Markus Braun, de Duitse 'mister Fintech'. De 48-jarige IT'er verwierf in 2002 de controle. Oorspronkelijk had het bedrijf een wat 'shady' imago omdat de klanten zich vooral in de porno- en gokindustrie situeerden. Maar geleidelijk aan maakte Braun 'zijn' Wirecard salonfähig, via een serie contracten in onder meer de luchtvaart- en de retailbranche.

Toch bleef de vaak ondoorzichtige boekhoudkundig - met een potpourri van klantenrelaties en dochterbedrijven - flink wat kritiek ontlokken. Financial Times schreef drie jaar geleden in zijn Alphaville-blog een vernietigende analyse. 'Bullshit', noemde Braun die kritiek toen kort en krachtig. De DAX-promotie bewijst zijn grote gelijk.