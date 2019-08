Bankbestormer Monzo knoeit met paswoorden

De Britse digitale bank Monzo, die geldt als een van de grote uitdagers van de klassieke banken, moet bijna een half miljoen klanten vragen om hun paswoorden te veranderen.

Net als andere 'neobanken' zoals het Duitse N26 of het eveneens Britse Revolut profileert het snel groeiende Monzo zich als een veiliger en efficiënter alternatief voor de traditionele banken die nog altijd vasthangen aan logge IT-systemen en uitgebreide kantoornetwerken.

Met succes, want in een mum van tijd groeide Monzo in het VK uit tot een populaire financiële speler waarvan de waarde geschat wordt op omgerekend meer dan 2 miljard euro.

Pincodes slecht opgeslagen

Maar dat hippe imago krijgt nu een stevige deuk nu Monzo met het schaamrood op de wangen moest toegeven dat de paswoorden van bijna een half miljoen klanten niet veilig werden opgeslagen. Monzo stelde afgelopen weekend vast dat zo'n 480.000 pincodes door een bug fout werden gekopieerd, waardoor ze ook zichtbaar waren voor personeel dat daar niet voor bevoegd was. Monzo telt zo'n 2,6 miljoen klanten. In België is de neobank niet rechtstreeks actief.

Groeipijnen

In een mededeling roept Monzo zijn klanten nu op om hun pincodes te veranderen. Al zegt de groep er in een adem bij dat er geen aanwijzingen zijn dat de klantengegevens effectief misbruikt zijn geweest.