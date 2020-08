Bankbestormer Revolut verdrievoudigt verlies

Over heel 2019 leed Revolut 106 miljoen pond verlies, omgerekend 118,5 miljoen euro. Dat is ongeveer drie keer zoveel als het verlies dat de 'neobank' vorig jaar moest opbiechten.

Tegelijk rondde Revolut, dat onder meer een app heeft om goedkoop geld over te maken naar het buitenland en prepaidkaarten aanbiedt, vorig jaar de kaap van de 10 miljoen gebruikers. Ook een verdrievoudiging in vergelijking met een jaar eerder.

Internationale expansie

Dat Revolut dan toch zo diep in het rood is gedoken, is volgens Storonsky te wijten aan de hoog oplopende investeringskosten. De groep zet volop in op nieuwe diensten en streeft een grotere internationale voetafdruk na. Revolut is trouwens al enkele jaren in Belgiƫ actief.