Banken beperken tariefverhogingen in 2021

Doorgaans staat een nieuw jaar voor een splinternieuwe tarievenfolder bij de banken. Hieronder een overzicht van de wijzigingen die al bekend zijn.

Banken moeten hun klanten twee maanden op voorhand inlichten als ze wijzigingen aanbrengen aan de tarieven. Sommige banken communiceren elk jaar in oktober over wijzigingen die per 1 januari zullen ingaan, andere passen hun tarieven pas aan in het voorjaar. Een rondvraag bij de banken leidt alvast tot deze vastgelegde tariefwijzigingen.

Argenta

Argenta biedt vanaf volgend jaar verschillende pakketten aan. De uitgebreide gratis zichtrekening, die recht geeft op een of meer betaalkaarten en ook gekoppeld kan worden aan een gratis kredietkaart, blijft bestaan. Maar wie zo’n rekening heeft, moet voortaan wel betalen voor verrichtingen aan het loket: 1,5 euro per overschrijving of cashopname.

Behalve die gratis zichtrekening biedt Argenta vanaf februari ook twee betalende formules aan van respectievelijk 3,35 en 5,35 euro per maand, waarbij verrichtingen aan het loket wel kosteloos zijn. Aan de rekening van 3,35 euro per maand kunnen twee kredietkaarten worden gekoppeld, met een standaardlimiet van 2.500 euro per maand.

Bij de formule van 5,35 euro per maand bedraagt die limiet 5.000 euro per maand. In dat laatste pakket zijn ook reisverzekeringen inbegrepen, net als een dekking tegen ticketannulatie, diefstal bij geldafhaling en een aankoopbescherming.

AXA

AXA heeft één tariefwijziging gepland: klanten met een start2bank-zichtrekening die hun kredietkaart willen behouden, zullen vanaf 1 januari 3 euro per maand betalen in plaats van 2 euro. De start2bank-rekening is een uitvloeisel van de gratis internetrekening die de bank enkele jaren geleden lanceerde. Vandaag is deze gratis rekening bedoeld voor klanten met basisbehoeften. Voor nieuwe klanten die bij hun rekening een kredietkaart of andere diensten willen, is er de bestaande comfort2bank-rekening (4,5 euro per maand).

Belfius

Belfius is niet van plan om begin 2021 de tarieven voor particulieren, zelfstandigen en vrije beroepers die klant zijn te wijzigen. Er komen wel drie kleine aanpassingen voor specifieke diensten. Het gaat om de kosten voor manuele verrichtingen bij internationale transfers die niet in euro verlopen (opzoekingen, correcties, cheques), de kosten voor het versturen van de afschriften van spaarrekeningen via de post en sommige bijzondere manuele transacties voor zakenklanten.

BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis verhoogt de prijs van zijn populaire Comfort Pack van 3 naar 3,5 euro per maand. Het Comfort Pack biedt de mogelijkheid om tot drie zichtrekeningen te openen binnen één Pack. Ook het tarief voor de Basisbankdienst wordt verhoogd van 1 naar 1,35 euro. Bovendien daalt de creditrente op het Welcome Pack van 0,10 naar 0 procent.

Goed nieuws is er wel voor geldafhalingen aan geldautomaten van een andere bank. Die worden gratis voor alle klanten, ook zij die geen pack hebben. Vandaag betalen die laatsten daar 0,70 euro per afhaling voor.

Bovendien zijn er nog enkele specifieke aanpassingen. Bij geweigerde verrichtingen – verrichtingen die niet kunnen worden uitgevoerd omdat het saldo op de rekening onvoldoende is – is er een prijsverhoging van 6 euro naar 7,26 euro. Die is te wijten aan de verplichte toepassing van de btw-heffing. Voor het Welcome Pack, Premium Pack, Flex Pack Pro en ook de ‘Hello Bank’-rekening blijft dit evenwel gratis. Vanaf 1 januari 2021 zullen deze kosten ook bij de Basisbankdienst worden aangerekend.

De bank sleutelt ook aan het bonussysteem van de Premium Packs. Met de Premium Bonus kan een klant elk jaar tot 100 procent van de prijs van een Premium Pack terugverdienen. Voor elke vervulde voorwaarde krijgt hij/zij elk jaar een maandbijdrage van het Premium Pack terugbetaald. Die terugbetaling ontvangt de klant in februari van het volgende jaar, berekend volgens het aantal maanden dat hij/zij over het pack beschikt. Het gaat bijvoorbeeld om 24 overschrijvingen via de Easy Banking App, 24 transacties met MasterCard Gold, fiscaal pensioensparen…

Crelan

Crelan past de prijzen van zijn packs niet aan. Wel wordt de vervanging van een verloren of gestolen bankkaart (debet- of kredietkaart) 1 euro duurder, van 9 naar 10 euro. De vervanging van een debetkaart blijft wel gratis voor de klanten met een Performance Pack, een Performance Pack for One, een Excellence Pack of een Business Pack Plus. Bovendien blijft de vervanging van een kredietkaart gratis voor alle titularissen van een pack. De kostprijs van de levering van kaarten stijgt wel als die niet in een pack zijn inbegrepen. Voor een Visa Classic stijgt de prijs dan van 24 naar 36 euro.

Degroof Petercam

Bij Degroof Petercam is er een tariefwijziging voor de privatebankingklanten die voor een zogenaamde ‘execution only’- of ‘ad hoc’-formule kiezen. Dit betreft een absolute minderheid van de klanten. Tot voor kort waren er voor deze rekeningen geen onderhoudskosten. Vanaf 2021 kan in bepaalde gevallen een forfaitair bedrag van 435,60 euro worden aangerekend om de gestegen administratieve kosten te dekken.

Deutsche Bank

Deutsche Bank verhoogt de tarieven voor de DB Personal-dienstverlening van 50 naar 75 euro per kwartaal. DB Personal is de dienstverlening voor vermogens vanaf 150.000 euro. Ook een aantal transacties op Euronext Brussel wordt duurder. Voor gewone klanten stijgt de kostprijs voor een order van hoogstens 2.500 euro van 6,75 euro naar 7,50 euro. Voor een order tussen 2.500 en 5.000 euro gaat het tarief van 11,75 euro naar 14 euro. Bovendien worden de kredietkaarten MasterCard DB Titanium en DB Gold duurder. Ze kosten voortaan 45 euro in plaats van 30 euro per jaar. Ten slotte is er een tariefverhoging voor de kleine groep privatebankingklanten die niet voor een conventie discretionair beheer of beleggingsadvies kiezen. Zij betalen voortaan 800 euro jaarlijkse kosten.

Fintro

Net als bij BNP Paribas Fortis worden afhalingen aan andere bankautomaten dan die van BNP Paribas Fortis en Fintro gratis. Bovendien is er bij specifieke rekeningen een verhoging van de kosten bij geweigerde verrichtingen en gaat de rente op de Go-Start-rekening (jongeren tot 18 jaar) van 0,10 naar 0 procent.

ING

ING plafonneert vanaf 1 januari 2021 het bedrag op spaarboekjes op 1 miljoen euro en rekent een strafrente aan op zichtrekeningen vanaf 1 miljoen. De strafrente zal -0,5 procent bedragen. Bovendien worden papieren overschrijvingen duurder voor wie een groene ING- rekening heeft. Het tarief stijgt er van 1 naar 2 euro per overschrijving, tenminste als de klant meer dan 12 overschrijvingen doet. De eerste 12 overschrijvingen zijn inbegrepen in de prijs van de rekening. Voor de Lion Account blijft het tarief op 2 euro.

ING wil het opvragen van cash aan de loketten uit veiligheidsoverwegingen beperken. Daarom wordt het wisselen van biljetten of muntrolletjes aan het loket duurder. Vandaag is dat gratis, volgend jaar kost het 3 euro per verrichting. Ook het afhalen van cash in euro van een gereglementeerde spaarrekening aan een loket zal niet langer gratis zijn, maar 0,1 procent van het bedrag kosten, met een minimum van 3 euro. Het afhalen van cash aan de geldautomaten van ING blijft gratis.