Banken bereid tot kosteloze afbetaalpauze hypotheken

Febelfin, de koepel van de Belgische banken, laat donderdag wel verstaan dat banken ieder dossier apart zullen bekijken. Maar als uitstel van betaling van het kapitaalgedeelte van de hypotheek de beste oplossing is, zijn banken daartoe bereid en zullen ze daar volgens Febelfin ook geen kosten meer voor aanrekenen. De sector roept klanten die in moeilijkheden komen of dat dreigen te doen op zo snel mogelijk contact op te nemen met hun bank.